Kožul o Izbornom zakonu: To je goruća tema, pritisak na Krišto je licemjeran

Predsjednik Kluba HDZ-a BiH i HNS-a u Zastupničkom domu Predrag Kožul tokom gostovanja u Dnevniku RTV HB izjavio je da je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ove sedmice održao dvije sjednice, te da je prva bila obilježena „tačkom o navodnoj diskriminaciji Bošnjaka u državnim institucijama, dok se na drugoj pokušalo izvršiti pritisak na predsjedavajuću Vijeća ministara Borjanu Krišto.

Analiza o diskriminaciji

Kožul je naglasio kako bošnjačke političke stranke već dulje vrijeme pokušavaju dokazati navodnu diskriminaciju Bošnjaka na državnom nivou. Prema njegovim riječima, iza toga stoje dva motiva – otežavanje napora vezanih uz promjenu izbornog zakona i legitimno predstavljanje te početak izborne kampanje.

- Na taj način pokušavaju zamijeniti teze i uspoređivati stvari koje nisu usporedive – pitanje legitimnog predstavljanja i presude Ustavnog suda s pitanjem državnih službenika. To su dva potpuno različita pitanja - rekao je Kožul, dodavši kako će bošnjačke stranke kampanju voditi i kroz napade na HDZ BiH i SNSD.

Govoreći o analizi koja dokazuje diskriminaciju, Kožul je kazao kako je ona „parcijalna, selektivna i puna netočnih podataka“. Naglasio je kako je „bošnjačka javnost obaviještena na pogrešan način, ali da su u Zastupničkom domu uspjeli demistificirati i demaskirati brojke“.

- Analiza je fokusirana na institucije gdje Bošnjaka možda i ima manje nego što bi bilo realno. Mi smo, s druge strane, ukazali na institucije gdje nedostaje Hrvata, a to su prije svega pravosudne institucije i važne federalne institucije. To pitanje ne može se gledati jednostrano - rekao je Kožul.

Pritisci na Krišto su licemjerni

Komentirajući pritiske na predsjedavajuću Vijeća ministara zbog imenovanja ministra sigurnosti, Kožul je kazao kako su oni stalni, ali i neproduktivni.

- To imenovanje ima personalne, proceduralne i poslovničke probleme, ali najvažniji je funkcionalni. Većina koja je išla na to imenovanje ima samo 19 zastupnika, što nije dovoljno. U Domu naroda te stranke imaju svega tri izaslanika - istaknuo je Kožul.

Dodao je kako Vijeće ministara ne može funkcionisati bez jasne koalicijske strukture, većine i programa rada.

- Na to je gospođa Krišto jasno ukazivala, tako da su ti pritisci licemjerni - zaključio je.

Izborni zakon

Kožul je potvrdio kako „izmjene izbornog zakona, pa makar i djelimične, bošnjačke stranke kategorički odbijaju“.

- To je i dalje goruća tema. Pokušali smo kroz Dom naroda, ali kad smo vidjeli da ne ide, zakon smo povukli. Cilj nam je ponovno ga uputiti u proceduru i kroz intenzivne razgovore, uključujući međunarodne i domaće aktere, pokušati postići rješenje na vrijeme za iduće izbore - poručio je Kožul, naglasivši kako je jasno u kojem smjeru to rješenje treba ići.