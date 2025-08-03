Video / Jako nevrijeme pogodilo Tešanj: Ulice bile pod vodom

Tešanj je danas zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakom kišom i grmljavinom, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kojem se vidi kako su gradske ulice potpuno pod vodom.

Ovakvo vrijeme nije iznenađenje, budući da su meteorolozi najavili izrazito nestabilan dan s mogućnošću lokalnih pljuskova, grmljavine i nepogoda.

Iz BH Metea su ranije upozorili da je najveća vjerovatnoća za lokalnu pojavu nevremena u dijelovima centralne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne, a kasnije tokom noći i u dijelu Hercegovine.

U narednim danima očekuju se ugodnije temperature, ponegdje i svježije, ali se prema kraju prve i kroz drugu dekadu augusta ponovo očekuje povratak visokih temperatura.