Odvojeni život, posjete porodicama: Delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH za pola godine isplaćeno skoro 2 miliona KM

Za angažman 73 profesionalna delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine izdvojeno je više od dva miliona maraka.
PLAĆE, NAKNADE…
Prema javno dostupnim podacima na stranici ovog doma, u periodu u kojem je održano osam sjednica, za plaće delegata isplaćeno je 1.443.904 KM.
Naknade za topli obrok iznosile su 133.274 KM, one za odvojeni život 117.810 KM, dio delegata koristio je i naknade troškova posjete porodicama u danima vikenda za što im je ukupno osigurano 70.542 KM, dok su troškovi smještaja jednog broja profesionalaca iznosili 29.800 maraka. U prvih šest mjeseci dio delegata imao je pravo i na paušal, pa je u tu svrhu usmjereno 124.800 KM, ukupne naknade za rad u komisijama iznosile su 18.900 maraka, dok su svi delegati koristili i regres u ukupnom iznosu od 55.620 KM.
Zbog korištenja prava na otpremninu u ovom periodu, za što mu je isplaćeno 19.148 maraka, Mladen Lonić iz SDP-a prvi je na listi delegata koji su ostvarili najveća primanja. On je za šest mjeseci inkasirao ukupno 51.760 maraka.
Dopredsjedavajući Doma naroda PFBiH Slađan Ilić (SDP) naplatio je 35.763, predsjedavajući Tomislav Martinović (HDZ BiH) 35.733, a delegati Ivo Tadić (HDZ BIH) 35.276, Kamenjaš Svetlana (HDZ BIH) 34.759, Nikola Materić (SNSD) 33.988, Mladen Šarić )HDZ 1990) 33.721, Mahmić Mehmed (SDA) 33.553, Hikmet Hodžić (SDA) 33.499, Ivica Pavković (HDZ BiH) 33.467 KM …
Prema podacima iz Doma naroda, osam delegata nije profesionaliziralo svoj status i njihove naknade po osnovu paušala i dnevnica za pola godine su iznosile 34.733 KM. Zanimljivo je i da su najmanja primanja ostvarili Silva Banović (NiP), kojoj je za šest mjeseci isplaćeno 766,95 KM, te Ivana Buntić – Jovanović (HDZ BIH) koja je u ovom periodu naplatila svega 141,9 KM.
