Odvojeni život, posjete porodicama: Delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH za pola godine isplaćeno skoro 2 miliona KM

Za angažman 73 profesionalna delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine izdvojeno je više od dva miliona maraka.

Prema javno dostupnim podacima na stranici ovog doma, u periodu u kojem je održano osam sjednica, za plaće delegata isplaćeno je 1.443.904 KM.

Naknade za topli obrok iznosile su 133.274 KM, one za odvojeni život 117.810 KM, dio delegata koristio je i naknade troškova posjete porodicama u danima vikenda za što im je ukupno osigurano 70.542 KM, dok su troškovi smještaja jednog broja profesionalaca iznosili 29.800 maraka. U prvih šest mjeseci dio delegata imao je pravo i na paušal, pa je u tu svrhu usmjereno 124.800 KM, ukupne naknade za rad u komisijama iznosile su 18.900 maraka, dok su svi delegati koristili i regres u ukupnom iznosu od 55.620 KM.

Zbog korištenja prava na otpremninu u ovom periodu, za što mu je isplaćeno 19.148 maraka, Mladen Lonić iz SDP-a prvi je na listi delegata koji su ostvarili najveća primanja. On je za šest mjeseci inkasirao ukupno 51.760 maraka.