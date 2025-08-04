Bodiroga odgovorio SNSD-u: Pristali ste 1997. na gaženje volje naroda

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga oglasio se na mreži X povodom poziva SNSD-a da se formira vlada nacionalnog jedinstva, poručivši da su upravo kadrovi te stranke prvi prihvatili Bonska ovlaštenja Ureda visokog predstavnika i time, kako je naveo, pogazili volju naroda.

Bodiroga se u objavi osvrnuo na kraj političke karijere tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena, kojeg je visoki predstavnik Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp) smijenio krajem 1997. godine.

- Nikola Poplašen je legalno izabrani predsjednik Republike Srpske kojeg je visoki predstavnik smijenio koristeći tzv. Bonska ovlaštenja koja je dobio krajem 1997. godine, što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu - rekao je Bodiroga.

Dodao je kako se Dejtonski sporazum može mijenjati "jedino ukoliko se zemlje potpisnice istog, odnosno Srbija, Hrvatska i BiH, slože".

- Srpski političari koji su tada pristali na takav brutalni čin gaženja volje srpskog naroda i institucije predsjednika Republike Srpske ne mogu biti oni koji mogu ujediniti srpski narod i koji mogu povesti Republiku Srpsku na put oporavka, pravde i istine - zaključio je Bodiroga.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su Milorad Dodik i SNSD pozvali opozicione stranke u NSRS da zajedno formiraju vladu nacionalnog jedinstva, u koju bi bile uključene sve političke opcije.

SNSD je ovaj poziv obrazložio potrebom za simboličkim okupljanjem srpskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini, ali nijedna opoziciona stranka zasad nije prihvatila učešće u toj inicijativi.