Šef konferencije evropskih rabina oglasio se povodom odluke Zemaljskog muzeja: Traži da neko kupi Hagadu

- Sarajevska Hagada - trajni simbol jevrejske opstojnosti, otpornosti i suživota sada se svodi na politički rekvizit. Eksploatacija jevrejske baštine od strane Zemaljskog muzeja je krajnje sramotna i nečasna. Može li se pronaći filantrop koji bi je kupio i očuvao njeno dostojanstvo? - objavio je Goldšmit na X.

Pinčas Goldšmit (Pinchas Goldschmidt), šef konferencije evropskih rabina oglasio se povodom odluke Zemaljskog muzeja da novac od prodaje publikacije o sarajevskoj Hagadi i posjeta njoj pokloni Palestini.

Goldšmit je u fokus javnosti došao nakon što je poslije otkazivanje Evropske konferencije rabina u Sarajevu pozvao da se zabrani članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Također, on je na Papin poziv na mir u Gazi reagovao dijelom iz Biblije koji bi se u datom kontekstu mogao tumačiti kao podrška nastavku rata.

Zemaljski muzej je u petak objavio odluku o doniranju prihoda od prodaje publikacije "Sarajevska hagada – povijest i umjetnost“, kao i prihoda od karata za prostor u kome se čuva Sarajevska hagada, u svrhu pomoći Palestini.

- Na ovaj način Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine pruža podršku narodu Palestine koji trpi sistematičan, proračunat i hladnokrvan teror, direktno od strane države Izrael, i posredno od svih onih koji istu u njenim besramnim postupcima podržavaju i(li) opravdavaju. U vremenu u kojem se ne možemo pravdati nedostatkom informacija, svako odvraćanje pogleda, svaka glumljena neutralnost pred svakodnevnim primjerima ubijanja, izgladnjivanja i prisilnog raseljavanja stotina hiljada civila, prvenstveno žena i djece, izraz je prihvatanja i saučesništva u genocidu kojem svi u realnom vremenu svjedočimo - naveli su u objavi.

Treba istaći da priča o čuvanju i spašavanju Hagade u Drugom svjetskom ratu upravo moralno obavezuje da sve priče uz nju budu posvećene očuvanju ljudskog dostojanstva.

U trenutku kada se nad Palestincima u Gazi provodi genocid, ovaj simboličan potez Zemaljskog muzeja ne samo da čuva duh Hagade nego je i vrhunski moralni čin ukazivanja na zlo dok se dešava. Hagada nikada nije, niti će biti na prodaju.