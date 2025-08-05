Magazinović: Za vozače pod utjecajem narkotika visoka kazna i mogućnost privođenja

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović jutros je objavio status na Facebooku u kojem je naveo da su drastično pooštrene kazne za nesavjesnu vožnju kao i za one koji voze pod dejstvom narkotika.

- U zakon koji po prvi put u BiH definiše bahatu vožnju i strogo je kažnjava, te omogućava i oduzimanje vozila dodato je još jedno pravilo.

U konsultacijama sa strukom dodali smo drastično pooštravanje kazne za odbijanje testa na narkotike u saobraćaju i uveli mogućnost privođenja

Kazna se povećava sa 400 KM na 1.000 KM.

Policajac sada ima pravo da privede i zadrži vozača do prestanka djelovanja droge, a najduže 12 sati što je do sada zakon omogućavao samo za vozače pod uticajem alkohola.

Podsjećam na informaciju iz odgovora na moje poslaničko pitanje - od 356 vozača koje je sarajevska policija namjeravala testirati 336 je to odbilo i za to su sankcionisani samo novčanom kaznom. Preostalih 20 vozača je prihvatilo test i bili su pozitivni na narkotike - napisao je Magazinović.

Suština zakona nije represija, dodaje, nego sklanjanje potencijalnih ubica za volanom sa cesta.

- Država je dužna zaštititi sigurnost ljudi u saobraćaju, a ovo je jedan od načina. Zakon je u proceduri - zaključio je Magazinović.