Iz sistema kroz koji je u godini potrošeno sedam milijardi: Na tenderima ukradu milijardu KM

U okviru javnih nabavki u BiH tokom prošle godine potrošeno je više od sedam milijardi maraka. Tačne iznose nemoguće je utvrditi, ali stručnjaci procjenjuju da kroz različite tendere za nabavku roba i usluga u BiH, korupcija “pojede” više od milijardu maraka novca koji pripada građanima ove zemlje. Zbog korupcije u javnim nabavkama vrijednost usluga i roba, koji su predmet nabavki, raste i do 50 posto.

Na potezu delegati

- Sve je to alarm za institucije vlasti, a Boga mi i pravosuđe, da bez odgađanja reaguju, spriječe nezakonitosti, kazne odgovorne – prokomentirao je za “Avaz” direktor Agencije za javne nabavke BiH Tarik Rahić.

Krađe u okviru javnih nabavki u BiH proteklih decenija dovedene su do savršenstva, pa trenutni zakoni ne prepoznaju, a u nekim slučajevima čak i stimuliraju počinitelje. Zbog toga su u parlamentarnu proceduru upućene izmjene Zakona o javnim nabavkama, ali i Krivičnog zakona BiH. Usvojene su u Predstavničkom, a čeka se da dođu na dnevni red Doma naroda.