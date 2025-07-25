KORUPCIJA

Iz sistema kroz koji je u godini potrošeno sedam milijardi: Na tenderima ukradu milijardu KM

Krađe u okviru javnih nabavki u BiH proteklih decenija dovedene su do savršenstva

Lopovluk kroz sistem na štetu građana.

Piše: Alen Bajramovic

25.7.2025

U okviru javnih nabavki u BiH tokom prošle godine potrošeno je više od sedam milijardi maraka. Tačne iznose nemoguće je utvrditi, ali stručnjaci procjenjuju da kroz različite tendere za nabavku roba i usluga u BiH, korupcija “pojede” više od milijardu maraka novca koji pripada građanima ove zemlje. Zbog korupcije u javnim nabavkama vrijednost usluga i roba, koji su predmet nabavki, raste i do 50 posto.

Na potezu delegati

- Sve je to alarm za institucije vlasti, a Boga mi i pravosuđe, da bez odgađanja reaguju, spriječe nezakonitosti, kazne odgovorne – prokomentirao je za “Avaz” direktor Agencije za javne nabavke BiH Tarik Rahić.

Krađe u okviru javnih nabavki u BiH proteklih decenija dovedene su do savršenstva, pa trenutni zakoni ne prepoznaju, a u nekim slučajevima čak i stimuliraju počinitelje. Zbog toga su u parlamentarnu proceduru upućene izmjene Zakona o javnim nabavkama, ali i Krivičnog zakona BiH. Usvojene su u Predstavničkom, a čeka se da dođu na dnevni red Doma naroda.

- Prema tim izmjenama, nezakonito ponašanje koje danas nije niti prekršaj, konačno postaje krivično djelo s vrlo ozbiljnom zaprijećenom kaznom zatvora. Izuzetno je važno da Dom narod što prije usvoji ove zakone, kako bi se samovolji, otimačini i kriminalu stalo ukraj – ističe Rahić.

Zbog namještanja tendera rodbini i partijskim prijateljima, napuhanih vrijednosti javnih radova, direktnih pogodbi, udruživanja radi eliminiranja konkurencije, izmjene zakona krajem maja pokrenuo je zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović.

Kazna i za firme

- Prvi put se uvodi i prekršajna i krivična odgovornost članova Ureda za razmatranje žalbi i Agencije za javne nabavke, koji su do sada bili izuzeti od mogućnosti sankcionisanja – kazao nam je Magazinović.

Tako bi kazne za prekršaje trebale iznositi i do 30.000 KM, a izmjenama su predviđene i smjene ministara i direktora, otkazi službenicima i članovima tenderskih komisija, kao i zabrana obavljanja djelatnosti za firme koje budu učestvovale u nezakonitim aktivnostima.

Sami se izuzeli od Zakona

Agencija za javne nabavke BiH nedavno je upozorila je na ozbiljno kršenje Zakona nakon što su tri javna subjekta – “Reumal” iz Fojnice, “Ceste” iz Mostara i “Hidroelektroenergetski sistem Gornja Drina” iz Foče, bez ikakvog pravnog osnova, samovoljno odlučila da Zakon o javnim nabavkama za njih ne važi.

- Ta tri slučaja pokazuju koliko je sve ovo skupa mimo zakona. Agencija ne može sama, pa apelujemo na sve institucije da natjeramo ljude da poštuju Zakon, a ne da im pomažemo da ga krše – kaže Rahić.

