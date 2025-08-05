CIK sutra o Dodiku, advokati traže odgodu izvršenja presude

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi svoje redovne aktivnosti, od kojih je jedna i pokretanje postupka utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima kako je to propisano Izbornim zakonom BiH. Zbog velikog interesovanja javnosti, ovo je jučer saopćeno iz CIK-a BiH, čime je potvrđeno pisanje “Dnevnog avaza” da će ove sedmice, a nakon pravosnažne presude protiv predsjednika RS Milorada Dodika, CIK izvršiti presudu i Dodiku oduzeti mandat.

Najava sjednice

- Na osnovu zakonskih procedura i sudske prakse, Centralna izborna komisija BiH će postupati i u slučaju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sve odluke Centralna izborna komisija BiH donosi na sjednicama, a sjednice se najavljuje na web stranici s prijedlogom dnevnog reda. Ovosedmična sjednica Centralne izborne komisije BiH će najvjerovatnije biti održana u srijedu, ali će tačna najava sjednice sa utvrđenim datumom i satnicom biti objavljena na web stranici CIK BiH – navodi se u informaciji CIK-a.

Prema nezvaničnim informacijama, sjednica će se održati sutra u 10 sati.

S druge strane, advokat Goran Bubić izjavio je da je krajnji cilj presude protiv predsjednika RS Milorada Dodika, bio da mu se zabrani obavljanje dužnosti. On je najavio da će pravni tim uputiti zahtjev za privremenom mjerom, kako bi se utjecalo na izvršenje presude. Naveo je da se presuda odnosila na općepoznate činjenice, iako zakonodavstvo ne poznaje taj institut, te dodao kako ovaj slučaj nije mogao rezultirati tvrdnjom da je riječ o općepoznatim činjenicama, kako je navedeno u drugostepenoj presudi.

Parnični postupak

- To poznaje zakon o parničnom postupku. Međutim, ovo je vrlo zahtjevan postupak. Krivični postupak ima svoja pravila, a parnični postupak svoja. Bilo koja ljudska djelatnost u ovom slučaju je i pitanje postavljenja i bonskih ovlaštenja, što ne možemo smatrati opštepoznatom činjenicom - naveo je Bubić.

