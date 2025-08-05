Igor Dodik: Vukanović nikada nije imao sluha za odbranu RS

Organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Igor Dodik izjavio je da jedinstvo koje ta stranka pokazuje smeta Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red, te da zbog toga "izmišlja scenarije o sukobima unutar SNSD-a".

- Želi da opravda to što ne smije da bude dio jedinstvenog odgovora iz Republike Srpske na posljednji udar iz Sarajeva, a na zahtjev svojih mentora mora da zagovara priču o prijevremenim izborima - rekao je Dodik za ATV.

"Nova faza izmišljanja sukoba"

Dodao je kako nova faza izmišljanja sukoba u SNSD-u predstavlja potvrdu da je ta stranka "na pravom putu".

Poručio je i da je na sjednici Glavnog odbora SNSD-a još jednom potvrđeno kako, prema njegovim riječima, odbrana Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti nema alternativu.

- Još jednom smo pokazali da od te borbe nikad nećemo odustati. Upravo za tu vrstu borbe Vukanović nikad nije imao ni sluha ni širine. Zato će jedinstveni SNSD, sa Miloradom Dodikom na čelu, opet težim putem, ali odlučno, sačuvati ono što bi neki prodali za sitne interese i jednu fotelju - rekao je Igor Dodik.

Odbacivanje presude

Glavni odbor SNSD-a juče je, na prijedlog Predsjedništva, jednoglasno usvojio zaključke u kojima se odlučno odbacuje presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- U trenutku kada se na silu pokušava nametnuti političko ućutkivanje, još snažnije i jasnije stojimo iza svog predsjednika - navodi se u saopćenju.

SNSD je pozvao sve parlamentarne političke stranke u Republici Srpskoj, kao i druge društvene aktere, da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Također su pozvali na zajedničko djelovanje na nivou institucija Bosne i Hercegovine, uz jasan stav da neće učestvovati u odlučivanju dok se ne vrati ustavna pozicija RS definisana Ustavom BiH.

Zaključeno je i da je "krajnje vrijeme" da se, bez obzira na političke razlike koje su "legitimne", postigne što širi društveno-politički konsenzus među svim političkim akterima u entitetu.