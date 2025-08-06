Šefe vlasti, znaš li kolike su cijene!?

Dok su građani BiH suočeni sa stalnim, skoro svakodnevnim, ali i kontinuiranim poskupljenjima koji život većine čine sve težim, šef vlasti Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a, spašava vlastitu kožu od ozbiljnih indicija i sumnji, što je potvrdilo i Tužilaštvo BiH pokretanjem istrage u okviru predmeta “Crna kravata 2” zbog upumpavanja narko novca kartela “Tito i Dino” u njegovu stranku.

I u tom spašavanju vlastite kože svi su mu krivi. Nekoliko desetina svojih pristalica zabavlja statusima na instagramu i televizijskim poprilično neartikulisanim nastupima, i bavi se Bakirom Izetbegovićem, Željkom Komšićem, Fahrudinom Radončićem, Miloradom Dodikom, Draganom Čovićem i svima drugima, koji su se, prema njegovim riječima, „urotili protiv njega“, te na taj način baca prašinu u oči građanima, šef vlasti Konaković, kako se sam voli predstavljati, ne bavi se ključnim pitanjima koja građanima život znače i ona ga uopće ne zanimaju.

Korektor pojava

Uvijek je Konaković, kako mu tepa nekoliko rektalnih alpinista, „britka sablja“, spreman svima odgovoriti, pa napasti i medije te etiketirati novinare, koji su u oktobru prošle godine, opet prema riječima Konakovića – Crne kravate, bili „korektor nekih pojava u bh. društvu“ te „kuća koja, uz teške uvjete, ali i političke pritiske, nije izgubila moralni kompas“.

Stoga, zna li šef vlasti kolike su cijene?

Primjera radi, potrošačka korpa 3.180 KM, za puko preživljavanje potrebno 216 KM više nego prošle godine, troškovi prehrane za četveročlanu porodicu za godinu porasli za 144 KM, hrana skuplja za više od 10 posto – porasle cijene hljeba, brašna, mesa, piletine, putera, ulja, struju ćemo od septembra plaćati 4,8 do 8 posto više ili od tri do 18,5 KM, u Kantonu Sarajevo od jula skuplji voda, prijevoz i grijanje.

Kako poskupljuju namirnice, poskupljuju i usluge. Struja, voda, grijanje, prijevoz… Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini je u junu porasla s majskih 3,7 posto na 4,6 posto i sada je na najvišem nivou od avgusta 2023. godine, navodi Agencija za statistiku BiH.

Dalje, prema posljednjim podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, za potrošačku korpu u junu četveročlana porodica morala je izdvojiti 3.180 KM, od čega je samo za hranu bila potrebna 1.441 KM. Godinu ranije cijena potrošačke korpe bila je 2.964 KM, od čega su troškovi prehrane 1.297 maraka.

Prosječna plaća od 1.545 KM trenutno nije dovoljna ni za polovinu, a minimalna od 1.000 KM ni za trećinu ukupnih troškova života. Prema podacima Agencije za statistiku BIH, potrošačke cijene u junu ove godine više su za 4,6 posto u odnosu na juni 2024., dok su cijene prehrambenih artikala za godinu porasle za 10,8 posto. Osnovni proizvodi, poput hljeba ili brašna, mesa, piletine, putera, ulja i dijela poljoprivrednih proizvoda, sve su skuplji, neki i drastično.

Lančana poskupljenja

Uporedo s početkom školske godine, te planiranjem nabavke ogrjeva za predstojeću zimu, od 1. septembra kupce na sistemu „Elektroprivrede BiH“ čekaju i više cijene struje i to u kategoriji domaćinstava od 4,8 do 8 posto.

Podijeljeni u zelenu, plavu i crvenu tarifnu grupu, potrošači će morati voditi računa o svakom kilovatu. Prema preliminarnim izračunima, računi za domaćinstva s mjesečnom potrošnjom od 300 kWh sa dosadašnjih 59,13 porast će na 62,29 KM, domaćinstva koja s potrošnjom od 900 kWh pripadaju plavom bloku, umjesto 166,17 plaćat će 177,58 KM, dok će troškovi onih koji troše više od 1.000 kWh s trenutnih oko 235 biti uvećani za oko 18,5 KM.

O ljetovanju se i ne razmišlja, nemaju svi pristupačnih par hiljada maraka pa da po preporuci Konakovića i njegove supruge Dalije ljetuju i odmaraju u Dubaiju, kako su građanima prije nekoliko sedmica toplo savjetovali.

Ekonomski analitičari procjenjuju da bi rast cijena struje mogao izazvati novi val lančanih poskupljenja, ali će i njih Konaković, šef vlasti, vjerovatno prozvati plaćenicima.

Vlada Kantonom Sarajevo više od decenije

Udruženja potrošača upozoravaju i na rast cijena komunalnih usluga širom FBiH. Vlada Kantona Sarajevo, kojom, prema riječima dobro upućenih, iz sjene upravlja Konaković, a matematika kaže da je više od decenije u vlasti u Kantonu Sarajevo, usvojila je odluku o novim cijenama javnog prijevoza, koje su na snazi od 1. jula. Nova cijena jedinične karte je 2,50 KM, a korisnici će plaćati 2,20, zbog subvencije vlade od 0,30 KM. Nova cijena radničkog mjesečnog kupona je 65 KM, a radnici će plaćati 60, jer Vlada KS osigurava 5 KM. Od 1. jula i korisnici “Toplana” grijanje plaćaju po cijenama višim za 3,98 posto.

Građane KS Vlada je počastila i s novim cijenama vode, koje važe također od jula. Tako će za korisnike iz kategorije “Domaćinstva” potrošnja vode do 5 m3 biti obračunavana po cijeni od 1,38 KM, potrošnja od 5 do 30 m3 po cijeni od 1,66 KM, a potrošnja veća od 30 m3 fakturisat će se po cijeni od 2,30 KM po kubiku, uz fiksni dio cijene od 3,26 KM, neovisno od utroška. Institucije u KS plaćat će 2,3 KM po utrošenom m3 vode, uz obavezan fiksni dio od 6 KM. Ostali korisnici utrošeni m3 pitke vode plaćat će od 3,17 do 3,33 KM, u ovisnosti pripadaju li kategoriji malih, srednjih ili velikih zagađivača.