VELIKO PRIZNANJE

Pukovnik Amer Riković prvi oficir BiH s individualnom NATO akreditacijom

Njegov doprinos jača međunarodni ugled Ministarstva odbrane i Oružanih snaga

Pukovnik Amer Riković. MO BiH

M. Až.

6.8.2025

Pukovnik Amer Riković, pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, postao je prvi oficir iz BiH kojem je dodijeljena individualna NATO akreditacija u oblasti osiguranja kvaliteta edukacije i obuke, koju je dodijelila NATO Vrhovna saveznička komanda za transformaciju.

Ova NATO akreditacija do sada je bila rezervisana isključivo za institucije, što dodatno potvrđuje izuzetnu stručnost, posvećenost i profesionalizam pukovnika Rikovića.

Sjevernoatlantski savez prepoznao je pukovnika Rikovića kao najboljeg kandidata na globalnom nivou, a proces akreditacije obuhvatao je stroge evaluacije i višeslojna testiranja.

- Njegovo znanje, iskustvo i rukovođenje dodatno su potvrđeni imenovanjem na funkciju Menadžera NATO programa za individualnu akreditaciju u oblasti osiguranja kvaliteta (NQASP) - saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Pored toga, pukovnik Riković ostaje zapamćen i kao prvi NATO certifikovani instruktor iz zemlje koja nije članica Saveza.

Ovo priznanje odražava međunarodno priznat nivo izvrsnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te dodatno jača partnerstvo sa NATO savezom.

