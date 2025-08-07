U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Referendum ne pobija presudu Dodiku!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Referendum ne pobija presudu.

Čitajte o opasnim najavama Dodika, kojim želi u sve da uvuče narod. CIK je donio odluku po Zakonu, kaže Arnautović i pojašnjava da se presuda morala provesti.

Avdo Avdić, istraživački novinar, govori o političkoj situaciji: EUROPOL otkrio sastanke Konakovića i Tita, NiP osnovan narko novce.

Istražujemo i trebaju li djeca gledati stare i iznemogle životinje.

Anto Brtan za "Avaz" govori o skokovima s vodopada u Jajcu.

Čitajte i kako su se pjevačice okrenule biznisu: Zarađuju milione i van muzičke scene.

Pojavili se novi detalji: Vejsil Halilović pijan i drogiran usmrtio Ajlu Nuhanović automobilom. Na ulici bila s ocem.

Pravni stručnjak Damir Alić za "Dnevni avaz": Teče rok u kojem Dodik treba dobiti uputni akt za izdržavanje kazne zatvora.

Berislav Kutle govori o kreditnom rejtingu BiH i upozorava da smo na granici zabrane kreditiranja.

Čitajte i reportažu u Čardacima kod Viteza. Raj na zemlji u centru BiH.

Na sportskim stranama čitajte o velikim promjenama u FK Sarajevo: Otišao trener Zekić, a došlo najskuplje pojačanje Adem Ljajić.

