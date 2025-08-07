Pravnik Damir Alić: Teče rok u kojem Dodik treba dobiti uputni akt za izdržavanje kazne zatvora

Centralna izborna komisija BiH jučer je donijela odluku o prestanku mandata predsjednika RS Milorada Dodika, koja će postati pravosnažna po isteku žalbenog roka. Dok se osluškuju Dodikove reakcije, koji je uoči sjednice CIK-a, putem društvenih mreža, upitao: “A šta ako odbijem”, osnovni dio pravosnažne presude – kazna zatvora u trajanju od godinu, izvan je fokusa medija.

Uputni akt

Dok se njegov pravni tim o ovom pitanju ne izjašnjava, rok u kojem Sud BiH treba pozvati Dodika da se javi na izdržavanje kazne teče od dana pravosnažnosti presude.

- To zakonom nije precizno definirano, ali u praksi, osobi koja je pravosnažno osuđena uputni akt se dostavlja u roku od 30 dana. Otprilike svi sudovi tako postupaju. Osoba preuzima uputni akt, a u njemu piše – javite se tada u taj zatvor – pojašnjava pravni stručnjak Damir Alić, advokat i nekadašnji tužitelj.

Pravnom timu na raspolaganju je zahtjev za odgađanje izvršenja kazne, ako za to postoje zakonom propisani posebni razlozi, ili zahtjev da se zatvorska kazna preinači u novčanu. Alić očekuje da se to desi u ovom slučaju i da godina zatvora bude “otkupljena” za 36.500 KM.

Zamijeniti kazne

- Osuđena osoba ne mora čekati da dobije uputni akt. Takav zahtjev za svoje klijente podnosim odmah, čim je presuda došla, Sudu šaljem zahtjev za izmjenu zatvorske u novčanu kaznu. Tu Sud nema diskreciono pravo da odlučuje hoće li ili neće, nego mora zamijeniti kazne do godinu dana. Prije je mogao odlučiti, a to je po meni bilo bolje, jer zbog tzv. kriminala bijele kragne je i napravljena ova odluka da oni koji imaju para izbjegnu zatvorske kazne – ističe Alić.

Alić pojašnjava da će zahtjevom za zamjenu kazne Dodik praktično priznati i odluku CIK-a. Odgovara i na Dodikovo pitanje: “Šta ako odbijem?”.

Upravni spor pred Sudom BiH

- Tehnički, on više ne može obnašati dužnost predsjednika i nema izlaza. On je u šah – mat poziciji i smatram da je ovo dobra situacija za građane. Mislim da će njegovi advokati pokrenuti neki upravni spor pred Sudom BiH protiv ove odluke CIK-a, ali to neće imati efekta, jer je CIK odluku donio ex officio, po sili zakona. Dakle, nema teoretske šanse, ali pravo je takvo da bukvalno mogu tužiti nekoga što je nebo plave boje. Sigurno će pokušati da krade vrijeme, da bi zakomplikovao političku situaciju, ali da će platiti kaznu, ja u to ne sumnjam – kaže Damir Alić, te dodaje da u periodu od 90 dana, u kojem CIK treba raspisati prijevremene izbore, NSRS mora donijeti odluku o imenovanju v.d. predsjednika RS do okončanja izbora.