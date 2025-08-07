Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U HERCEG NOVOM

Dodik se sastao sa Grenelom u Portonovom

Sastanku je prisustvovala i jedna američka predstavnica u Kongresu iz Republikanske stranke

Dodik: Susret sa Grenelom. Pixsell / Facebook

A. O.

7.8.2025

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik sastao se danas sa bivšim američkim specijalnim izaslanikom za Balkan, Ričardom Grenelom (Richard Grenell) u hotelu „One and Only“, u luksuznom crnogorskom ljetovalištu Portonovi u Herceg Novom.

Sastanku je, kako saznaje Antena M prisustvovala i jedna američka predstavnica u Kongresu iz Republikanske stranke.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Odluka je donesena jednoglasno od svih članova CIK-a. Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.

# RICHARD GRENELL
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (46)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.