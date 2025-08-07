Dodik se sastao sa Grenelom u Portonovom

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik sastao se danas sa bivšim američkim specijalnim izaslanikom za Balkan, Ričardom Grenelom (Richard Grenell) u hotelu „One and Only“, u luksuznom crnogorskom ljetovalištu Portonovi u Herceg Novom.

Sastanku je, kako saznaje Antena M prisustvovala i jedna američka predstavnica u Kongresu iz Republikanske stranke.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Odluka je donesena jednoglasno od svih članova CIK-a. Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.