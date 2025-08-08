Svečana akademija povodom stote godišnjice rođenja rahmetli Alije Izetbegovića

Muzej “Alija Izetbegović” upriličio je večeras u Sarajevu svečani program povodom obilježavanja stote godišnjice rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U obraćanju prisutnima potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo istakao je da su se večeras okupili kako bi obilježili stoljeće od rođenja čovjeka koji je svojim životom i djelom obilježio jednu od najvažnijih epoha u istoriji ove zemlje.

- Večeras ne govorimo samo o prvom predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine već o državniku, misliocu i borcu za slobodu. Njegove riječi su univerzalna poruka kako dostojanstveno raditi, kako se boriti i kako praštati - poručio je Lendo.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić naveo je da je, kao prvi predsjednik Predsjedništva međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović ostao upamćen kao simbol otpora, ali i kao glas razuma, mira i pomirenja.

- Njegove poruke o suživotu i toleranciji nadilaze vrijeme i granice i danas su jednako važne kao i prije 30 godina - rekao je Avdić.

U okviru programa održana je premijera dokumentarnog filma i multimedijalne izložbe “Naslijeđe i vrijeme”, koji donose autentične uvide u život, ideje i viziju Alije Izetbegovića, kao i njegovu trajnu ostavštinu u savremenom društvu.

Alija Izetbegović rođen je na današnji dan 1925. u Bosanskom Šamcu. Bio je osnivač Stranke demokratske akcije 1990. i njen prvi predsjednik sve do 2001.

Nakon prvih višestranačkih Općih izbora u Bosni i Hercegovini 1990., izabran je za predsjednika Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine kao predstavnik Stranke demokratske akcije iz redova bošnjačkog (tada muslimanskog) naroda, do 1992.

Od 1992. do 2000. bio je predsjednik sedmočlanog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Izetbegović je umro 19. okrobra 2003. od srčanog udara na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.