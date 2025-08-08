Vlada ZDK bila domaćin obilježavanja 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića

U organizaciji Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te uz prisustvo brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, večeras je u Velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici održana centralna svečanost povodom obilježavanja 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića – prvog predsjednika Predsjedništva nezavisne Bosne i Hercegovine.

Najznačajnija ličnost moderne historije BiH

Goste je na svečanoj akademiji pozdravio premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je istakao da je velika čast i privilegija biti domaćin obilježavanja 100. rođendana “najznačajnije ličnosti u modernoj historiji naše zemlje, vrhovnog komandanta Armije Republike BiH”.

– Alija Izetbegović je, još za života, izašao iz okvira koji bi ga odredili samo kao mislioca ili državnika BiH. On već odavno pripada svjetskoj misaonoj riznici. To potvrđuje interes za njegovim djelima – na Zapadu i na Istoku. I kako vrijeme prolazi, to postaje sve očitije – kazao je Pivić.

Dodao je da svi koji baštine njegovo djelo mogu biti ponosni, te napomenuo da su jubileji ovakvih ličnosti u svijetu uvijek prvorazredni društveni događaji.

Profesor Kasim Trnka podsjetio je da je jedno vrijeme bio blizak saradnik Alije Izetbegovića, te je govorio iz ličnog iskustva.

– Bez obzira na to, očigledno je riječ o osobi izuzetnih kvaliteta, koja je ostavila dubok trag u historiji BiH. To se posebno potvrdilo u najgorim vremenima – 90-ih godina prošlog stoljeća – kada je čitav region, pa i sama Bosna i Hercegovina, prolazio kroz ozbiljnu krizu i kada je trebalo pripremiti odbranu zemlje – rekao je Trnka.

Podsjetio je da su upravo tada Bošnjaci stasali kao politički narod, a Izetbegović je, kao predsjedavajući Predsjedništva RBiH i lider Stranke demokratske akcije, morao balansirati interese države i bošnjačkog naroda.

– Nije otišao u nacionalizam, već je osigurao sve pretpostavke za odbranu zemlje i odgovor na agresiju. Kasnije su ti temelji nastavili da se razvijaju u mirnodopskoj fazi, ali ono što je tada postavljeno – velikim dijelom je njegova zasluga, jer je imao jasnu viziju šta i kako treba uraditi – dodao je Trnka.

Istakao je i da su ga svjetski lideri prepoznavali kao čovjeka koji se bori za poštene i plemenite ciljeve, koji nikoga ne napada, već samo brani svoju zemlju – što je rezultiralo podrškom iz cijelog demokratskog svijeta.

Mesić: Pogled prema budućnosti

Trnkine riječi potvrdio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, koji je također prisustvovao svečanoj akademiji u Zenici.

– Obilježavanje jednog stoljeća od rođenja Alije Izetbegovića nije samo povratak u prošlost. To je, zapravo, pogled prema budućnosti – prema Bosni i Hercegovini kao funkcionalnoj evropskoj državi svih njenih naroda i građana. Prema regiji u kojoj se više ne puca – ni riječima, ni oružjem – već se natječe u znanju, razvoju i poštenju – poručio je Mesić.

Dodao je kako svaka zemlja regiona, pa tako i Hrvatska, ima svoju odgovornost:

– Kao što nas je historija povezivala i u dobru i u zlu, tako nas danas povezuje zajednički izazov – kako ostati svoji, a graditi zajedno.

Mesić je naglasio da Bosna i Hercegovina, za koju se Alija Izetbegović borio, nije bila “ekskluzivni projekt jednog naroda”, već vizija zajedničke kuće, poštovanja i suživota.

Brojne zvanice i međunarodni gosti

Među brojnim zvanicama koje su prisustvovale svečanoj akademiji bili su i predstavnici članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, ambasador Palestine u BiH Rezek Namura, te mnogi drugi domaći i međunarodni gosti.