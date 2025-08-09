Video / Pukovnik Amer Riković, postao član NATO-a prije svoje države: "Ovo je uspjeh Oružanih snaga BiH!"

Pukovnik Oružanih snaga BiH Amer Riković postao je prvi Bosanac i Hercegovac kojem je NATO dodijelio individualnu akreditaciju u oblasti osiguranja kvaliteta edukacije i obuke. Riječ je o priznanju koje do sada nije dodjeljivano pojedincima, nego isključivo institucijama.

Akreditaciju je uručila Vrhovna saveznička komanda za transformaciju, a traje šest godina, do 2031. godine. Riković naglašava da je put do ovog priznanja bio dug i zahtjevan. U „Avazovom intervjuu“, u razgovoru s našim novinarom i urednikom Danijalom Hadžovićem, Riković je govorio o ovom priznanju te o svojoj karijeri u OSBiH.

U ovom tekstu pratite najzanimljivije izjave, a kompletan intervju s Rikovićem pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

35' - OS BiH i naše ministarstvo imaju veliki potencijal kada su mladi ljudi u pitanju samo je potrebno to prepoznati.

33' - Trudim se da promovišem mlade ljude koji su pripadnici Oružanih snaga BiH. Trudim se da im pomažem i pružam im podršku u svakom smislu. To je nešto što sam sebi dao u zadatak i da svakodneno razgovaram s njima. Jedan od zadataka inspektora je da obilazi lokacije i da nadgleda stanje etike i profesionalizma.

31' - Moja ljubav prema domovini i sve što se poslije događalo, kreće iz kuće. Ljubav prema domovini i zastavi koju sam stekao i nadogradio u Turskoj, jer oni to odlično rade. Kada kažem ljudima kako se u Turskoj tretira vojna imovina, to je nevjerovatno.

30' - Nikada se nisam ni trudio mnogo da pričam o školovanju u Turskoj, mogu vam samo reći da sam ponosan da prođem tu školu.

29' - Posnosan sam što sam prvo Bosanac i Hercegovac, a i ponosan sam što sam pripadnik Oružanih snaga BiH.

25' - Oduvijek sam želio da budem vojni. Mene fudbval nije privlačio, želio sam da budem vojnik. Nekako sam se na to fokusirao i pogotovo ova nemila vremena kojih se svi sjećamo, Definitivno je moja odluka bila da ću jednog dana biti vojnik. Međutim, u nedostatku obrazovne institucije 1995. godine, sa svojih 16 godina otišao u srednju vojnu školu u Tursku.

22' - Radim u Rajlovcu u kasarni. Sve ovo što sam do sada objasnio su moje dodatne doborovoljne dužnosti odobrene od minsitra odbrane u ovom slučaju za svaki ovaj korak koji sam pomenuo NATO je uputio akt prema Ministarstvu odbrane BiH i ono je to odobrilo. Sve je ovo dodatna aktivnost naravno uz odobrenje. Nastavljam da radim posao inspektora u OS BiH. To je glavna funkcija inspektora.

19' - Od sada je moja obaveza da vršim obuku u drugim centrima i u drugim državama o očuvanju kvaliteta o svim standardima koje postavlja NATO.

16' - Veliki je uspjeh da jedan Bosanac i Hercegovac odlazi u Švedsku i Italiju da akreditira njihove centre.

14' - Ja ovo zaista nisam doživio kao uspjeh Amera Rikovića, kao individue, nego je ovo uspjeh mojih kolega, mojih Oružanih snaga BiH, Ministarstva odbrane i moje domovine BiH.

12' - Tokom svih ovih kurseva i mentorisanja bio sam pomognut od čovjeka koji je priznat kao veliki profesionalac, jedan od najboljih u svijetu kada je u pitanju očuvanje kvalitete. Radi se o majoru Raduu Balanesku, dakle iz Rumunije.

10' - Proces nije nimalo lagan, sve počinje sa kursom o "NATO globalnon programiranju", međutim mi ga prevodimo kao "NATO globalno planiranje". Svih 36 centara u svijetu vrši skoro pa identičnu obuku u skladu s njihovim standardima. Sve je krenulo od tog kursa, gdje sam se ja iskazao kao jedan od aktivnijih učesnika. Postavljao sam pitanja koja su iznenađivala i instruktore koji su radili.

7' - NATO traži ljude koji bi im mogli pomoći ali to ne može biti svako. Oni izaberu ljude koji mogu otići u drugu državu i raditi njihov posao.

5'- Kada su odlučili da uvedu i individualne akreditacije, evaluirali su oko 120 ljudi, a procijenili su da ja najbolje ispunjavam uslove

2' - Mi imamo centar koji je akreditovan 2016. godine. Do nedavno je praksa NATO-a bila da akredituje samo institucije a ne pojedince. To je jedini centar u svijetu koji se ne nalazi u NATO-u a posjeduje ovu akreditaciju. Ulaskom Švedske i FInske u NATO, naš centar je postao jedini u svijetu.

