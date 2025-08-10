Odnijela ga bujica: Četiri mjeseca traje potraga za policajcem iz Tuzle

Nažalost, potraga i dalje bez rezultata, naveli su spasioci na svojoj stranici

E. A.

10.8.2025

Potraga za policajcem Samirom Mustafićem iz Tuzle, još traje. Njega je 27. marta povukla bujica vode u rijeci Jali u Tuzli u koju je uskočio za bjeguncem kojeg je pokušavao uhapsiti. Tijelo pomenutog bjegunca je pronađeno 16. aprila.

Iako je prošlo više od četiri mjeseca od kada je nestao u bujici rijeke Jale, članovi Gorske službe spašavanja Lukavac i danas su pretraživali dio rijeke Spreče.

- Danas smo izvršili pregled jednog rejona rijeke Spreče. Nažalost, potraga i dalje bez rezultata - naveli su spasioci na svojoj stranici.

Iz Uprave policije MUP-a TK su desetinama puta pretraživali rijeke Jalu i Spreču zajedno sa Jedinicom policije za specijalnu podršku, pripadnicima GSS Srebrenik, Eko ronilačkog kluba invalida Lukavac i Ronilačkog kluba Vidara Gradačac. Na terenu je bila angažovana i teška mehanizacija, sve u cilju pronalaska nestalog policijskog službenika. 

