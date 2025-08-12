Duraković: Nema predaje, dat ću sve od sebe da izbori prođu pošteno

Ćamil Duraković, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska oglasio se na društvenim mrežama i poručio da nema predaje te da će dati sve od sebe da izbori za predsjednika RS budu pošteni.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

- Danas je moja kćerka Merjem, zajedno s četrdesetak dječaka i djevojčica iz Srebrenice, Bratunca i Sarajeva, učestvovala u zanimljivoj pozorišnoj radionici u Memorijalnom centru.

Cijeli dan su pripremali predstavu koju su na kraju izveli pred nama, roditeljima, i svim zainteresovanim gostima. Predstava je govorila o sjećanju, o njima, o nama. Nakon svega što smo prošli, naša djeca se ne uče mržnji prema drugima i drugačijima. Program Memorijalnog centra bio je osmišljen tako da svako dijete, bez obzira na ime, porijeklo ili pripadnost, može učestvovati i osjećati se prihvaćeno, voljeno i ravnopravno.

Naša vrata su uvijek otvorena za dobronamjerne, posebno za djecu. Ovaj trenutak mi je, makar nakratko, vratio vjeru u bolje sutra - ali stvarnost nas brzo podsjeti gdje živimo. Dok su naša djeca učila o zajedništvu, odlazeći predsjednik entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik, nastavlja sa svojim uvredama na račun našeg naroda i naše domovine. Njegove riječi nisu samo napad, one su otrov koji nas želi podijeliti, slomiti, ušutkati.

A šta je najgore? Mnogi su se na to navikli, kao da je normalno živjeti pod teretom mržnje i poniženja. U posljednjih sedam dana osjetio sam na svojoj koži kako institucije RS-a sistematski krše naša prava.

Pokušavaju me prikazati kao čovjeka koji se bori za lične privilegije – službeni automobil, savjetnika ili smještaj. Ali neka bude jasno: ne borim se za sebe! Borim se za nas, za naš narod, za pravdu koju zaslužujemo! Neću ćutati na nepravdu, niti ću dozvoliti da me ušutkaju.

Tu priču nastavljam na sudu, gdje ću tražiti pravdu – ne za sebe, već za sve nas koji smo ovdje, na ovom tlu, izloženi svakodnevnom gaženju naših prava. Moja funkcija nije samo "neki položaj" – ona je glas Bošnjaka u Republici Srpskoj, glas koji odbija da se ugasi. Ja sam ovdje iako iza mene ne stoji politička partija niti veliki kapital a smetam jer govorim istinu. Smetam jer se borim da Bošnjaci imaju svoje mjesto za stolom, gdje se odlučuje o našoj budućnosti. Ja se ne prodajem za interese koalicija, nego jasno i glasno tražim da se, kada se formira vlast na bilo kojem nivou prvo postave pitanja:

"Gdje je obrazovanje za našu djecu", "Gdje je naš dio budžeta, koji je manji od 1 posto za Bošnjake i Hrvate u RS-u", "Gdje su naša prava zagarantovana Dejtonom".

Nećemo stajati po strani dok nas brišu iz ove zemlje! Zato vam obećavam: dok sam na ovom mjestu, dat ću sve od sebe da izbori za predsjednika RS-a budu pošteni, u skladu s državnim zakonima i pravilima Centralne izborne komisije. Nećemo otići tiho. Nećemo se predati bez demokratske borbe. Nećemo otići je bez prilike da kažemo šta mislimo. Nećemo odustati - zbog naše djecu i zbog pravde. Jer naš izbor je sloboda, poručio je Duraković.