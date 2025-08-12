Uprava aerodroma Mostar povećala plate radnicima

Međunarodni aerodrom Mostar u mjesecu julu isplatila je uvećani osobni dohodak, pri čemu se povećanje kreće u rasponu od 240 do 280 KM.

To predstavlja rast od 24 posto za zaposlenike sa srednjom stručnom spremom, koji čine najveći dio kolektiva, saopšteno je iz aerodroma Mostar.

Realizacija ovog povećanja ostvarena je kroz izmjene ugovora o radu djelatnika te donošenje odluke o povećanju vrijednosti boda. Iz aerodroma ističu kako su nove ugovore potpisali svi zaposlenici - kako članovi sindikata, tako i oni koji to nisu.

Pored toga, Sindikatu i svim djelatnicima upućen je prijedlog za nastavak razgovora o daljnjem povećanju materijalnih prava, koji je planiran za prvi kvartal iduće godine, a temeljit će se na ostvarenim rezultatima u pogledu prometa i prihoda.

Smatramo da je ovo ispravan smjer kojim aerodrom Mostar treba ići, a uvjereni smo da će ovakve mjere rezultirati povećanjem prometa i ukupnog poslovanja aerodroma Mostar, dodaje se u saopštenju.