Potvrđena optužnica protiv Ranka Debeveca i Osmana Mehmedagića

Sud Bosne i Hercegovine danas je potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH u krivičnom predmetu protiv optuženih Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka.

Oni se terete da su radnjama opisanim u optužnici počinili: Ranko Debevec - pod tačkom 1. optužnice – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 2. optužnice krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i 2. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 3. optužnice – krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1. KZBiH; pod tačkom 4. optužnice – krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1. KZBiH; pod tačkom 5. optužnice – krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje iz člana 147.a KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 6. optužnice – krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti polova BiH i lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZFBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH.

Kako se navodi u saopćenju, Osman Mehmedagić tereti se pod tačkom 1. optužnice – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 7. optužnice – krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 2. KZBiH; pod tačkom 8. optužnice – krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 53. KZBiH, te Milisav Pijuk pod tačkom 5. optužnice – krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje iz člana 147.a KZBiH u vezi sa članom 29. KZBiH; pod tačkom 6. optužnice – krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti polova BiH i lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZFBiH u vezi sa članom 29. KZBiH, a sve u vezi sa članom 53. KZBiH.

U istom predmetu sudija za prethodno saslušanje dostavila je kompletan spis vanraspravnom vijeću Suda BiH na odlučivanje o prenošenju vođenja postupka, kako po prijedlogu sudije za prethodno saslušanje tako i po prijedlogu odbrane prvooptuženog od 28.7.2025. godine, nakon potvrđivanja optužnice, navodi se u saopćenju iz Suda BiH.