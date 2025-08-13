Suša uništila usjeve!

Kratkotrajni pad temperatura predstavljao je samo kraću pauzu između dva toplotna vala, koja su ove godine pogodila BiH. Količine padavina bile su nedovoljne da se oporave stradale kulture, pa se štete zbrajaju na svim kulturama čija je proizvodnja vezana za otvoreni prostor.
Posavski ratari zadovoljni su prinosima pšenice, ali ne i otkupnom cijenom od 30 do 40 feninga po kilogramu. Međutim, štete na poljima kukuruza, suncokreta, a posebno soje, koja u Orašju čini više od 50 posto ratarske proizvodnje, uložena sredstva i rad poljoprivrednika dovode u pitanje.
Soja i kukuruz
- Situacija nije nimalo obećavajuća. Usjevi se od prošlog toplotnog vala nisu uspjeli oporaviti, a najgore je prošla soja. Zato se nadamo da ćemo na kraju sezone barem biti na nuli. Sa pšenicom smo prošli solidno, iako s cijenom nismo zadovoljni, ali mislimo da će sva ta zarada otići u ovo što smo uložili u soju i kukuruz – kazao nam je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Orašje Perica Marošević.
Udruženja poljoprivrednika iz FBiH prije više od mjesec tražila su proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, ali na ovakav zahtjev do sada nije bilo odgovora. Suša pravi probleme i farmerima, koji trebaju obezbijediti hranu za stoku tokom zime.
Visina kukuruza
- Najveći problem je silažni kukuruz, jer ćemo imati do 60 posto manje prinosa u odnosu na prošlu godinu. Kod mene je na 10 hektara, što sam posijao, na 6 do 7 hektara visina kukuruza metar do metar i po, što je katastrofa za silažu koja bude do dva ili dva i po metra. U junu, kad je trebao da raste, imali smo neprekidnu sušu od mjesec dana. Kukuruz je podbacio i u Srbiji, a on je osnovni sastojak za spravljanje koncentrata. Cijene će sigurno ići gore, jer radim već skoro 20 godine, a gora godina za kukuruz nikad nije bila – kaže Amir Bulut, vlasnik farme goveda iz Han-Ploče kod Kiseljaka.
Poljoprivrednici najavili protest ispred Vlade KS
Nezadovoljni zbog višemjesečnog kašnjenja u isplati podsticaja i smanjenja podrške sektoru poljoprivrede u FBiH, te izostanka dijaloga s njihovim predstavnicima, poljoprivrednici u FBiH najavili su proteste. U simboličnom terminu u 11.55 sati Udruženje poljoprivrednika sa sjedištem u Ilijašu okupljanje ispred zgrade Vlade KS je najavilo za 21. avgust. U skladu sa Zakonom o javnim okupljanjima KS, protest su najavili MUP-u Kantona Sarajevo.
Ništa od voća
Voće je stradalo ranije, od kasnog mraza, kaže Mladen Marjanović iz Udruženja voćara Prijedor.
- Od voća dosad nije gotovo ništa ni ostalo. Većina voćnjaka ima neki od sistema za navodnjavanje, tako da ovaj toplotni udar, da imamo roda, ne bi predstavljao veliki problem. Bilo bi vjerovatno ožegotina na plodovima, ali to u svakom slučaju nije neki alarmantan postotak. Ovako imamo još jednu sezonu u kojoj su štete velike – kaže Marjanović.
Svaka sezona donosi nove izazove u poljoprivrednoj proizvodnji, koji se odraze i na standard građana. Tako se već sada očekuje da posljedice suše izazovu nova poskupljenja, posebno mesa i mlijeka.