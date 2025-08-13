Suša uništila usjeve!

Kratkotrajni pad temperatura predstavljao je samo kraću pauzu između dva toplotna vala, koja su ove godine pogodila BiH. Količine padavina bile su nedovoljne da se oporave stradale kulture, pa se štete zbrajaju na svim kulturama čija je proizvodnja vezana za otvoreni prostor. Posavski ratari zadovoljni su prinosima pšenice, ali ne i otkupnom cijenom od 30 do 40 feninga po kilogramu. Međutim, štete na poljima kukuruza, suncokreta, a posebno soje, koja u Orašju čini više od 50 posto ratarske proizvodnje, uložena sredstva i rad poljoprivrednika dovode u pitanje. Soja i kukuruz

- Situacija nije nimalo obećavajuća. Usjevi se od prošlog toplotnog vala nisu uspjeli oporaviti, a najgore je prošla soja. Zato se nadamo da ćemo na kraju sezone barem biti na nuli. Sa pšenicom smo prošli solidno, iako s cijenom nismo zadovoljni, ali mislimo da će sva ta zarada otići u ovo što smo uložili u soju i kukuruz – kazao nam je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Orašje Perica Marošević. Udruženja poljoprivrednika iz FBiH prije više od mjesec tražila su proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, ali na ovakav zahtjev do sada nije bilo odgovora. Suša pravi probleme i farmerima, koji trebaju obezbijediti hranu za stoku tokom zime. Visina kukuruza

