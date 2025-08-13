Završen dvodnevni seminar Sindikalne škole PPDIVUT BiH u Potočarima

Tokom seminara obrađena je tema "Uloga i značaj participativne demokratije u jačanju prava i sloboda radnika“

13.8.2025

U organizaciji Sindikalne škole Sindikata PPDIVUT BiH danas je u Potočarima završen dvodnevni seminar koji je okupio više od 40 učesnika s područja Unsko-sanskog kantona.

Tokom seminara obrađena je tema "Uloga i značaj participativne demokratije u jačanju prava i sloboda radnika“.

Učesnici su posjetili Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, gdje je upriličen i prikladan sadržaj u znak poštovanja prema žrtvama genocida.

Seminar je dio kontinuiranih aktivnosti Sindikalne škole, usmjerenih na edukaciju članstva i jačanje sindikalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Sindikata PPDIVUTBiH.

