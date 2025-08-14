Tužbu zbog neusvajanja budžeta najavljuju i iz drugih sindikata: Plaće u GPBiH niže i od minimalnih u FBiH i RS, nedostaje oko 780 policajaca

Prema zaključku Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa BiH, koji čine sindikati Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, očekuje se sastanak s kolegama iz Sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojem bi trebao biti postignut dogovor o zajedničkoj tužbi protiv odgovornih za neusvajanje budžeta BiH za 2025. godinu.

- Sindikat Granične policije apsolutno nema ništa protiv podnošenja ovih tužbi, ali smatramo da bi to dobilo svoju snagu kad bi sva tri reprezentativna sindikata ušla u ovu proceduru. Brojno članstvo u sva tri sindikata nije zadovoljno. Ako ne mognemo pronaći zajednički jezik, Sindikat GPBiH će donijeti odluku o podnošenju tužbe zajedno sa sindikatom SIPA-e, a pretpostavljam da će nam se priključiti i Sindikat DKPT-a BiH – kazao je za „Avaz“ predsjednik Sindikata GPBiH Dragan Matović.

Odlazak u penziju

Bez usvojenog budžeta nije moguće primijeniti ni odluku o minimalnom povećanju satnice sa 600 na 631,5 KM uposlenima u državnim agencijama i institucijama. Zbog činjenice da su plaće uposlenih daleko ispod onih na entitetskom i drugim nivoima vlasti, uz redovan odlazak u penziju, dolazi do daljeg osipanja broja zaposlenih.

Ljudi traže egzistenciju

- Osim zbog odlaska u penziju, imamo napuštanja zbog toga što ljudi traže egzistenciju negdje drugdje, jer je plata jednog broj uposlenih u GP manja od minimalne na nivou entiteta. Činjenica da zbog budžeta nije moguće primijeniti ni to minimalno povećanje stvara sveukupnu letargiju unutar institucija BiH, dok su oni na kolektivnom odmoru. Ranije nam je nedostajalo 750, a mislim da nam u ovom trenutku nedostaje oko 780 zaposlenih. Usvojen je novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, kojim je propisano ukupno 3.120 radnih mjesta, pa će nam s njegovom primjenom nedostajati ukupno 1.300 policijskih službenika – ističe Matović.