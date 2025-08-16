Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Jajce: Desant autokracije na grad anarhije

Zehrudin Hadžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Jajce, oglasio se na društvenim mrežama porukom koja je izazvala pažnju javnosti. U autorskom tekstu pod nazivom "Desant autokracije na grad anarhije“, on je ukazao na ozbiljne probleme u funkcionisanju grada, ali i širu političku klimu u Bosni i Hercegovini.

Atak na građanska prava

Hadžić odmah na početku poručuje da Jajce „niti je grad, niti je bez vlasti“, jer ponašanje i građana i pojedinaca iz vlasti, kako kaže, pokazuje da je riječ istovremeno o gradu i anarhije i autokracije.

- Ponašanje i građana i pojedinaca iz vlasti definišu da je Jajce u isto vrijeme grad i anarhije i autokracije jer jedni rade šta hoće, a drugi obmanjuju narod. Znate kako, ohol vladar sprovodi tiraniju, blag dozvoljava anarhiju, a nesposoban glumi skromnost i poziva se na demokratiju - napisao je Hadžić.

U nastavku, imam naglašava da biti vjernik znači imati princip, ali i poštovati drugo i drugačije, biti smiren, ali reagovati kada treba.

- I naravno da ću reagovati - poručuje on, pojašnjavajući da incidenti koji se posljednjih mjeseci dešavaju u BiH nisu puka povreda vjerskih osjećanja, već atak na građanska prava. Zato, kako ističe, ne treba braniti bogomolje, nego osigurati jednaka prava svim građanima.

Govoreći o situaciji u Jajcu, Hadžić pravi poređenje s Banjalukom, navodeći da je u tom gradu stanje bolje nego u Jajcu. U svom obraćanju opisuje svakodnevni haos u gradu – od buke, petardi i saobraćajnih prekršaja do potpunog odsustva reda i mira.

- Ne trebaju nama zakašnjela saopćenja, nego prevencije - naglašava imam, kritikujući vlast i koalicione partnere koji, prema njegovim riječima, dozvoljavaju takvo stanje.

Hadžić odgovornost jasno adresira na vlast i sigurnosne institucije:

Lijek je u odgoju

- Vlast treba da prevenira, a policija se samo bavi posljedicama. Trebaju se baviti uzrokom ovakvog ponašanja, a ne posljedicama istog.

Na kraju, imam poziva političare da prestanu vrijeđati intelekt ovog malo naroda i da konačno preuzmu odgovornost za ono za šta su plaćeni.

- Preuzmite odgovornost za ono za šta ste enormno plaćeni! Kada sam često upozoravao na devijacije i pisao, govorili su mi da radim svoj posao, e sada ja vama kažem, neka svako radi svoj posao. Ipak, vjerujem i nadam se da će policija i tužilaštvo u ovom slučaju uraditi svoj posao. Lijek je u odgoju, a odgoj se stiče u kući, vrtiću, školi, u vjerskim objektima, džamijama, crkvama, sinagogama i duhovnim zavijama. I dok jedni grade te institucije drugi ih ruše i zato rušitelji ne mogu da brane i odbrane.