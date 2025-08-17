Elek pozvao na Jahorinu izraelske turiste kojima su izgubljeni pasoši: U RS su svi dobrodošli

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek pozvao je turiste iz Izraela, kojima su u hotelu u Sarajevu izgubljeni pasoši, da dođu i besplatno borave na Jahorini dok ne dobiju svoja dokumenta.

On je za Srnu kazao da se, nažalost, Sarajevo iz dana u dan pokazuje kao loš domaćin, bilo da je riječ o jevrejskim turistima, djeci iz Srbije ili učesnicima rabinske konferencije.

- Zbog svega toga, pozivamo turiste iz Izraela, da dođu i budu naši gosti na Jahorini, da budu u RS i uživaju u gostoprimstvo - rekao je Elek.

Dodao je da je ove godine više od 90 posto turista na Jahorini iz arapskih zemalja.

- Na Jahorini i u RS su svi dobrodošli - poručio je Elek.