Emir Spahić, bivši fudbaler i kapiten reprezentacije BiH, slavi 45. rođendan

Na današnji dan 1980. godine, rođen je Emir Spahić, bivši fudbaler i kapiten bosanskohercegovačke fudbalske reprezentacije. Karijeru je počeo u FK Čelik iz Zenice, odakle je prešao u GOŠK Dubrovnik, a potom u NK Zagreb. Godine 2004., Spahić prelazi u ruski klub FC Shinnik, naredne u Torpedo Moskvu, te 2006. u FC Lokomotiv Moskvu, gdje je odličnim igrama privukao pažnju velikih evropskih klubova. Za francuski Montpellier potpisao je 2009., te u svom debiju, protiv PSG-a, postigao gol glavom u 94. minuti za konačnih 1:1, čime je odmah osvojio simpatije domaćih navijača. U julu 2011. godine, Spahić je potpisao ugovor sa španskom Sevillom. U fudbalskoj reprezentaciji BiH debitovao je 7. juna 2003. godine, protiv reprezentacije Rumunije. Spahić je bio kapiten bosanskohercegovačke fudbalske reprezentacije za koju je odigrao 77 utakmica. Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije BiH odigrao je 28. maja 2018. u prijateljskom susretu protiv reprezentacija Crne Gore. Krajem avgusta 2019., Spahić je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja. Nakon oporavka, koji je trajao skoro godinu, vratio se fudbalu, ali kao trener.

Džingis-kan . Wikipedia.org Džingis-kan . Wikipedia.org

Umro Džingis-kan, utemeljitelj i prvi veliki kan Mongolskog Carstva 1227. - Umro Džingis-kan (Čingis haan), utemeljitelj i prvi veliki kan Mongolskog Carstva, nakon pobjede nad Tangut carstvom. Rođen je s imenom Temudžin, kao sin poglavice malog mongolskog plemena Vukova, a titulu je naslijedio u 13. godini nakon što su mu pripadnici jednog neprijateljskog plemena otrovali oca. Ujedinivši mnoga nomadska plemena sjeveroistočne Azije, Džingis-kan je osnovao Mongolsko Carstvo i započeo mongolsku invaziju koja je rezultirala osvajanjem većeg dijela Evroazije, stvorivši najveće svjetsko carstvo u historiji, koje je trajalo od 1206. do 1368. godine. 1450. - Rođen književnik Marko Marulić, otac hrvatske književnosti. Zaslužan je i za prvu upotrebu riječi psihologija u svom djelu „Psichiologia de ratione animae humanae“. Veličinu Marulićevog stvaralaštva potvrđuje činjenica da je Tomas Mor (Thomas More) čitao Marulićev „Evanđelistar“ u tamnici neposredno prije smrti, te da je Franjo Saleški uvijek sa sobom nosio njegovo djelo „Institucije“. 1656. - Ferdinando Galli Bibiena, italijanski slikar i arhitekta, rođen je na današnji dan. Studirao je slikarstvo, perspektivu i arhitekturu. Publicirao je djelo "L'Architettura civile" u kojem raspravlja i o pitanjima scenografije temeljene na zakonima perspektive i njene primjene kod slikanja arhitektonskih elemenata kao sredstva za postizanje iluzije prostora. Sa scenografskom djelatnošću počeo je 1690. u Parmi, nastavio u drugim italijanskim gradovima, te Barceloni i Beču. Kao graditelj projektirao je palače, vile i parkove, a slikao je dekorativne freske.

Mula Mustafa Bašeskija . Wikipedia.org Mula Mustafa Bašeskija . Wikipedia.org

U Sarajevu preminuo bh. ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija 1809. - U Sarajevu preminuo Mula Mustafa Bašeskija Ševki, bh. ljetopisac, alim i učenjak. Bašeskija je i rođen u Sarajevu, 1731. ili 1732. godine, u Mimar Sinanovoj mahali. O njemu znamo samo ono što je on o sebi zabilježio u svom "Ljetopisu". Puno mu je ime Mula Mustafa Bašeskija s pjesničkim pseudonimom Ševki. Sin je Ahmedov, a unuk Kadri-hodže. Početno obrazovanje dobio je u mektebu kod hodže Sulejmana efendije Arnauta. Izučio je i kazaski zanat kod majstora Šahinbašića, kazaza i imama jedne sarajevske džamije. U svom "Ljetopisu" Bašeskija nam je ostavio i neke podatke o svojoj porodici. Njegov otac Ahmed vjerovatno je umro dok je Mustafa bio još dijete, a majka Fatima, kći Mehmed-hodžina, preudala se za nekog mutapčiju i umrla od kapi 1772. godine. Mula Mustafa se oženio vrlo mlad sa Safijom, kćerkom Mustafa-age Čartozana. Najpoznatije Bašeskijino djelo je "Ljetopis o Sarajevu", u kojem je zapisao dešavanja u Sarajevu u periodu od 1746. do 1804. godine. Poznata je također i njegova izreka: "Ostaje samo ono što je zapisano, a sve drugo se zaboravlja", koja je bila Bašeskijin glavni motiv da napiše "Ljetopis". 1850 - Umro francuski pisac Onore de Balzak (Honoré de Balzac), začetnik evropskog realizma, autor gotovo sto knjiga s više od 2000 likova. Romani sa zajedničkim nazivom "Ljudska komedija" imaju i vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. Djela: romani "Evgenija Grande", "Čiča Gorio", "Gopsek", "Izgubljene iluzije", "Seljaci", "Rođaka Beta", "Golicave priče", "Šuani". 1872 - Preminuo srbijanski pisac Petar Preradović, jedan od najznačajnijih pjesnika epohe ilirizma, čija se lirika kreće od zanosnog rodoljublja do mračne refleksivnosti i krajnjeg pesimizma. Poznat je po ljubavnim pjesmama, od kojih se mnoge pjevaju i sada, poput pjesme "Miruj, miruj, srce moje". Djela: zbirke pjesama "Prvijenci", "Nove pjesme", drama "Kraljević Marko", epovi "Lopudska", "Prvi ljudi", "Pustinjak", libreta "Vladimir i Kosara", "Sirotica". 1922 - Rođena američka filmska glumica Šeli Vinters (Shelley Winters), koja je počela karijeru mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih sredovječnih žena složene psihologije. Filmovi: "Dvostruki život", "Mjesto pod suncem", "Noć lovca", "Dnevnik Ane Frank", "Lolita", "Krvava mama", "Kleopatra Džons", "Posejdonova avantura", "Stanar". 1933 - Američki filmski režiser poljskog porijekla Roman Polanski, poznat po filmovima strave ispunjenih psihičkim nastranostima, strahom i opsjednutošću kao posljedici poremećene seksualnosti, rođen je na današnji dan. Dodatnu napetost je često postizao postavljajući nevinost i čistotu naspram mračnih, iracionalnih sila zla. Poslije uspjeha filma "Nož u vodi", otišao je iz Poljske u SAD, a snimao je i u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ostali filmovi: "Odvratnost", "Ćorsokak", "Bal vampira", "Rozmarina beba", "Makbet", "Kineska četvrt" (nagrada Oskar), "Stanar", "Pirati", "Tesa".

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