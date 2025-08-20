Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSLANICA U NSRS

Grahovac: Vjerujem da je Dodik prenio ovlaštenja na Pranjića kako bi se imenovao mandatar za sastav Vlade

Najavljena je posebna sjednica za koju mi poslanici još nismo zvanično dobili nikakav poziv

Grahovac: Vjerujem da je Dodik prenio ovlaštenja na Pranjića. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

20.8.2025

U jednom danu, u roku od dva sata ključne institucije obezglavljene. Bez predsjednika, bez premijera, time i bez Vlade i bez imena koje će da predložiti ime novog mandatara. Ide li Republika Srpska i gdje? Zagorka Grahovac, poslanica Liste za pravdu i red u NSRS, govorila je za FTV.

- Bivši predsjednik RS-a zaista se ponaša ovih posljednjih dana prilično nerazumno, kao ranjena zvjer - razularena - započela je poslanica Liste za pravdu i red u NSRS, Zagorka Grahovac.

Posebna sjednica

Kazala je kako vjeruje da je Milorad Dodik u ovoj situaciji najopasniji, te kako „ne želi da prihvati to da više ne može ostati na vlasti“.

- Čini se da ne gleda kakvu štetu će napraviti svojim postupcima Republici Srpskoj i njenom narodu. Međutim, iskreno se nadam da ćemo svi zajedno smoći snage da se sve ovo završi na najbolji mogući način - pojasnila je.

- Najavljena je posebna sjednica za koju mi poslanici još nismo zvanično dobili nikakav poziv. Međutim, očekuje se da će ona biti u petak. Najvjerovatnije da će se u četvrtak održati kolegijum, a zatim posebna sjednica odmah u petak na kojoj bi već sada bivši premijer trebao da obrazloži podnošenje svoje ostavke, a zatim da se krene u proces izbora novog mandatara. Međutim, znamo da Dodik više ne može da ga imenuje. To će najvjerovatnije da uradi jedini ko bi sada mogao da predloži mandatara - jedan od dva potpredsjednika RS. Vjerujem da je Dodik, u međuvremenu, iako nemamo nikakvu informaciju o tome, prenio ovlaštenja na potpredsjednika RS Davora Pranjića. Sumnjam da će Ćamil Duraković to da uradi. Tako da bi on jedini legalno mogao da imenuje novog mandatara - zaključila je Grahovac.

Milorad Dodik i dalje se ne miri s odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom je i zvanično izgubio mandat predsjednika Republike Srpske. U ovom trenutku entitet je i bez predsjednika, ali i Vlade nakon što je Radovan Višković podnio ostavku.

Da li i šta očekuju od Nenada Stevandića, Grahovac je odgovorila kratko – ništa, pojašnjavajući kako „on nije osoba od najvećeg povjerenja Dodiku“.

Dalje je kazala kako će Dodik zasigurno imenovati „osobu od povjerenja“, te tako „upravljati iz sjene“. Na navode koji se pojavljuju u javnosti da bi 'osoba od povjerenja' mogao biti gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, poslanica Grahovac potvrdila je mogućnost njegovog imenovanja.

Praćenje avantura

Dodikove prijedloge Lista za pravdu i red neće podržati niti će „pratiti njegove avanture“, poručuje Grahovac, ističući kako su „opasni i krivična djela“.

Kada je riječ o samoj ostavci Radovana Viškovića, Grahovac je sa sigurnošću kazala da se radi o dogovoru, tačnije Dodikovoj naredbi:

- Sigurna sam da Milorad Dodik još uvijek rukovodi svim tim imenovanjima i da je po njegovom nalogu Radovan Višković odstupio s mjesta premijera RS-a. Vjerovatno se radi i o dogovoru. Šta su pravi razlozi, vjerovatno ćemo saznati u narednom periodu.

# MILORAD DODIK
# DAVOR PRANJIĆ
# ZAGORKA GRAHOVAC
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.