Grahovac: Vjerujem da je Dodik prenio ovlaštenja na Pranjića kako bi se imenovao mandatar za sastav Vlade

U jednom danu, u roku od dva sata ključne institucije obezglavljene. Bez predsjednika, bez premijera, time i bez Vlade i bez imena koje će da predložiti ime novog mandatara. Ide li Republika Srpska i gdje? Zagorka Grahovac, poslanica Liste za pravdu i red u NSRS, govorila je za FTV.

- Bivši predsjednik RS-a zaista se ponaša ovih posljednjih dana prilično nerazumno, kao ranjena zvjer - razularena - započela je poslanica Liste za pravdu i red u NSRS, Zagorka Grahovac.

Posebna sjednica

Kazala je kako vjeruje da je Milorad Dodik u ovoj situaciji najopasniji, te kako „ne želi da prihvati to da više ne može ostati na vlasti“.

- Čini se da ne gleda kakvu štetu će napraviti svojim postupcima Republici Srpskoj i njenom narodu. Međutim, iskreno se nadam da ćemo svi zajedno smoći snage da se sve ovo završi na najbolji mogući način - pojasnila je.

- Najavljena je posebna sjednica za koju mi poslanici još nismo zvanično dobili nikakav poziv. Međutim, očekuje se da će ona biti u petak. Najvjerovatnije da će se u četvrtak održati kolegijum, a zatim posebna sjednica odmah u petak na kojoj bi već sada bivši premijer trebao da obrazloži podnošenje svoje ostavke, a zatim da se krene u proces izbora novog mandatara. Međutim, znamo da Dodik više ne može da ga imenuje. To će najvjerovatnije da uradi jedini ko bi sada mogao da predloži mandatara - jedan od dva potpredsjednika RS. Vjerujem da je Dodik, u međuvremenu, iako nemamo nikakvu informaciju o tome, prenio ovlaštenja na potpredsjednika RS Davora Pranjića. Sumnjam da će Ćamil Duraković to da uradi. Tako da bi on jedini legalno mogao da imenuje novog mandatara - zaključila je Grahovac.

Milorad Dodik i dalje se ne miri s odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom je i zvanično izgubio mandat predsjednika Republike Srpske. U ovom trenutku entitet je i bez predsjednika, ali i Vlade nakon što je Radovan Višković podnio ostavku.

Da li i šta očekuju od Nenada Stevandića, Grahovac je odgovorila kratko – ništa, pojašnjavajući kako „on nije osoba od najvećeg povjerenja Dodiku“.

Dalje je kazala kako će Dodik zasigurno imenovati „osobu od povjerenja“, te tako „upravljati iz sjene“. Na navode koji se pojavljuju u javnosti da bi 'osoba od povjerenja' mogao biti gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, poslanica Grahovac potvrdila je mogućnost njegovog imenovanja.

Praćenje avantura

Dodikove prijedloge Lista za pravdu i red neće podržati niti će „pratiti njegove avanture“, poručuje Grahovac, ističući kako su „opasni i krivična djela“.

Kada je riječ o samoj ostavci Radovana Viškovića, Grahovac je sa sigurnošću kazala da se radi o dogovoru, tačnije Dodikovoj naredbi:

- Sigurna sam da Milorad Dodik još uvijek rukovodi svim tim imenovanjima i da je po njegovom nalogu Radovan Višković odstupio s mjesta premijera RS-a. Vjerovatno se radi i o dogovoru. Šta su pravi razlozi, vjerovatno ćemo saznati u narednom periodu.