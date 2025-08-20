Špirić poteze lidera iz Sarajeva nazvao "političkim autizmom" i najavio blokadu budžeta

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Nikola Špirić gostovao je na RTRS-u, gdje se obrušio na političke lidere u Sarajevu, opisujući njihove poteze kao "politički autizam".

On je to rekao u kontekstu da Sarajevo izbjegava dijalog i da rješenja čekaju izvana te da to vodi zemlju u novu krizu.

Smatra da se 30 godina od Dejtonskog sporazuma više traže krivci nego rješenja, te da se potkopavaju temelji BiH.

- Zar je problem da se sjedne za sto i jasno dogovori kako su formirane Oružane snage BiH, koja su to sredstva i odakle dolaze? Ovo je politički autizam koji ni nakon 30 godina ne mogu da razumijem. Dug BHRT-a ne može biti finansiran iz budžeta. Ne znam zašto to rade? Nećemo raspravljati o vanzakonskim rješenjima – ako su spremni da razgovaraju, mi smo tu sutra. Ako nisu – ove godine budžeta neće biti - kazao je.