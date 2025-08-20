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Nakon presude Dodiku i ostavke Viškovića: Paralizirana izvršna vlast u RS

Formalno-pravno RS sada nema predsjednika, a može da ga zamijeni jedan od potpredsjednika, dok se ne organizuju prijevremeni izbori, kaže profesor Mandić

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

20.8.2025

U skladu s pravosnažnom presudom Suda BiH, Milorad Dodik od 12. juna nije predsjednik RS i to ne može biti u periodu od šest godina. Sve odluke koje donosi, odbijajući da izvrši presudu i predstavljajući se i dalje kao predsjednik RS, pravno su ništavne i Dodika vode u nova krivična djela. Istovremeno, situaciju u RS dodatno je zakomplicirala ostavka premijera Radovana Viškovića, čime je ovaj entitet praktično ostao i bez vlade.

Redovne stvari

- Formalno-pravno RS sada nema predsjednika, a može da ga zamijeni jedan od potpredsjednika, dok se ne organizuju prijevremeni izbori. Nakon ostavke premijera, Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu, ali je premijer odmah imenovan za direktora „Autoputeva RS“. Ako je premijer već otišao na novu dužnost, ona više nije ni u tehničkom mandatu. Faktički, ministarstva mogu da funkcionišu, to je tzv. vlada u ostavci, ali da rade neke redovne stvari podrške administraciji, bez bilo kakvih važnih odluka – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Mlađen Mandić.

Profesor Mandić: Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu. N1

On smatra da je vakuum izvršne vlasti Dodik proizveo namjerno, jer kao obični građanin ne može napraviti krivična djela poput zloupotrebe službene dužnosti, iako, s druge strane, ide u izvršenje krivičnih djela nepoštivanja sudskih presuda i uzurpacije vlasti. Mandić ukazuje da Dodik u ovom trenutku nema imunitet, već je običan građanin.

- On u ovom trenutku ne može imenovati novog mandatara, jer po Ustavu RS to može samo predsjednik RS. Dodik to nije – kaže Mandić.

Paralizirali sistem

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kaže da ova situacija pokazuje koliko su pozicije potpredsjednika entiteta delegitimizirane, iako se biraju neposredno na izborima.

Duraković: Svi trpimo, a ovaj haos odgovara samo Dodiku. Facebook

- Zbog toga što je to tako, sada se pokazuje paraliza sistema. Ovo je hendikep za sve nas zajedno, jer sada smo u prilici da nam jedan čovjek manipuliše institucijama i pravnim sistemom i poretkom. Svi trpimo, a ovaj haos odgovara samo Dodiku, kao bivšem predsjedniku RS. Vidjeli smo da je i premijer pod sumnjivim političkim okolnostima podnio ostavku i sad smo paralizovali sistem. Zbog toga trpe građani, a jedino što je izvjesno jeste da Dodik ne prestaje s političkim manipulacijama, pa najavljuje i referendum krajem septembra koji nema nikakve svrhe. Referendum može voditi dodatnom pogoršanju situacije i novim krivičnim djelima za Dodika – kaže Duraković.

Prijevremeni izbori

Duraković dodaje da je RS u status quo poziciji u kojoj nema ustavnog ni zakonskog rješenja da se imenuje novi mandatar, ali da će to, očito, Dodik uraditi, pa će na taj način i novu vladu ilegalizirati.

- Kada je preminuo predsjednik RS Milan Jelić, tada je NSRS, u tom bunilu u kojem ni OHR ni druge instance nisu mogli dati odgovor, imenovala Igora Radojičića, tadašnjeg predsjedavajućeg NSRS, da privremeno obavlja dužnost predsjednika do prijevremenih izbora. Očekuje se sada odluka CIK-a, ali neizvjesno je hoće li do njih doći. Bunilo je prisutno i u poziciji, i u opoziciji, sve je u opštem haosu, pa smo svi taoci i žrtve – ističe Duraković, pozivajući na uspostavu pravnog sistema u kojem interes pojedinca ne može biti iznad općeg.

# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# RS
# MILORAD DODIK
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