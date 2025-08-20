Nakon presude Dodiku i ostavke Viškovića: Paralizirana izvršna vlast u RS

U skladu s pravosnažnom presudom Suda BiH, Milorad Dodik od 12. juna nije predsjednik RS i to ne može biti u periodu od šest godina. Sve odluke koje donosi, odbijajući da izvrši presudu i predstavljajući se i dalje kao predsjednik RS, pravno su ništavne i Dodika vode u nova krivična djela. Istovremeno, situaciju u RS dodatno je zakomplicirala ostavka premijera Radovana Viškovića, čime je ovaj entitet praktično ostao i bez vlade. Redovne stvari - Formalno-pravno RS sada nema predsjednika, a može da ga zamijeni jedan od potpredsjednika, dok se ne organizuju prijevremeni izbori. Nakon ostavke premijera, Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu, ali je premijer odmah imenovan za direktora „Autoputeva RS“. Ako je premijer već otišao na novu dužnost, ona više nije ni u tehničkom mandatu. Faktički, ministarstva mogu da funkcionišu, to je tzv. vlada u ostavci, ali da rade neke redovne stvari podrške administraciji, bez bilo kakvih važnih odluka – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Mlađen Mandić.

Profesor Mandić: Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu . N1 Profesor Mandić: Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu . N1

On smatra da je vakuum izvršne vlasti Dodik proizveo namjerno, jer kao obični građanin ne može napraviti krivična djela poput zloupotrebe službene dužnosti, iako, s druge strane, ide u izvršenje krivičnih djela nepoštivanja sudskih presuda i uzurpacije vlasti. Mandić ukazuje da Dodik u ovom trenutku nema imunitet, već je običan građanin. - On u ovom trenutku ne može imenovati novog mandatara, jer po Ustavu RS to može samo predsjednik RS. Dodik to nije – kaže Mandić. Paralizirali sistem Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kaže da ova situacija pokazuje koliko su pozicije potpredsjednika entiteta delegitimizirane, iako se biraju neposredno na izborima.

Duraković: Svi trpimo, a ovaj haos odgovara samo Dodiku . Facebook Duraković: Svi trpimo, a ovaj haos odgovara samo Dodiku . Facebook