Nakon presude Dodiku i ostavke Viškovića: Paralizirana izvršna vlast u RS

U skladu s pravosnažnom presudom Suda BiH, Milorad Dodik od 12. juna nije predsjednik RS i to ne može biti u periodu od šest godina. Sve odluke koje donosi, odbijajući da izvrši presudu i predstavljajući se i dalje kao predsjednik RS, pravno su ništavne i Dodika vode u nova krivična djela. Istovremeno, situaciju u RS dodatno je zakomplicirala ostavka premijera Radovana Viškovića, čime je ovaj entitet praktično ostao i bez vlade.
Redovne stvari
- Formalno-pravno RS sada nema predsjednika, a može da ga zamijeni jedan od potpredsjednika, dok se ne organizuju prijevremeni izbori. Nakon ostavke premijera, Vlada bi do izbora nove trebala biti u tehničkom mandatu, ali je premijer odmah imenovan za direktora „Autoputeva RS“. Ako je premijer već otišao na novu dužnost, ona više nije ni u tehničkom mandatu. Faktički, ministarstva mogu da funkcionišu, to je tzv. vlada u ostavci, ali da rade neke redovne stvari podrške administraciji, bez bilo kakvih važnih odluka – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Mlađen Mandić.
On smatra da je vakuum izvršne vlasti Dodik proizveo namjerno, jer kao obični građanin ne može napraviti krivična djela poput zloupotrebe službene dužnosti, iako, s druge strane, ide u izvršenje krivičnih djela nepoštivanja sudskih presuda i uzurpacije vlasti. Mandić ukazuje da Dodik u ovom trenutku nema imunitet, već je običan građanin.
- On u ovom trenutku ne može imenovati novog mandatara, jer po Ustavu RS to može samo predsjednik RS. Dodik to nije – kaže Mandić.
Paralizirali sistem
Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kaže da ova situacija pokazuje koliko su pozicije potpredsjednika entiteta delegitimizirane, iako se biraju neposredno na izborima.
- Zbog toga što je to tako, sada se pokazuje paraliza sistema. Ovo je hendikep za sve nas zajedno, jer sada smo u prilici da nam jedan čovjek manipuliše institucijama i pravnim sistemom i poretkom. Svi trpimo, a ovaj haos odgovara samo Dodiku, kao bivšem predsjedniku RS. Vidjeli smo da je i premijer pod sumnjivim političkim okolnostima podnio ostavku i sad smo paralizovali sistem. Zbog toga trpe građani, a jedino što je izvjesno jeste da Dodik ne prestaje s političkim manipulacijama, pa najavljuje i referendum krajem septembra koji nema nikakve svrhe. Referendum može voditi dodatnom pogoršanju situacije i novim krivičnim djelima za Dodika – kaže Duraković.
Prijevremeni izbori
Duraković dodaje da je RS u status quo poziciji u kojoj nema ustavnog ni zakonskog rješenja da se imenuje novi mandatar, ali da će to, očito, Dodik uraditi, pa će na taj način i novu vladu ilegalizirati.
- Kada je preminuo predsjednik RS Milan Jelić, tada je NSRS, u tom bunilu u kojem ni OHR ni druge instance nisu mogli dati odgovor, imenovala Igora Radojičića, tadašnjeg predsjedavajućeg NSRS, da privremeno obavlja dužnost predsjednika do prijevremenih izbora. Očekuje se sada odluka CIK-a, ali neizvjesno je hoće li do njih doći. Bunilo je prisutno i u poziciji, i u opoziciji, sve je u opštem haosu, pa smo svi taoci i žrtve – ističe Duraković, pozivajući na uspostavu pravnog sistema u kojem interes pojedinca ne može biti iznad općeg.