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PROJEKTI

Uz finansijsku podršku Vlade Republike Hrvatske: Od Ravnog u BiH do mora u Slanom za 20 minuta

Radovi u vrijednosti od 7,3 miliona eura bit će gotovi za tri sedmice

Ravno: Povezivanje s jadranskom obalom. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

20.8.2025

Radovi na izgradnji dionice ceste Zavala - Orahov Do - granica BiH/RH su u samoj završnici. 

Riječ je o dionici dugoj 10 kilometara koja na području općine Ravno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu spaja Bosnu i Hercegovinu s Republikom Hrvatskom.

Historijska trasa

Radovi na izgradnji ove dionice koju sa 7,3 miliona eura finansira Vlada Republike Hrvatske počeli su u decembru 2023.godine, a, prema posljednjim informacijama, trebali bi biti završeni za tri sedmice. Kako nam je rečeno iz Općine Ravno, radovi teku zadovoljavajućom dinamikom, a kada cesta na području BiH bude završena, preostalo je da svoj dio ceste urade u Hrvatskoj, nakon čega će vožnja od Ravnog do Slanog trajati 20 minuta.

Uz taj projekt, odnosno cestu koja će taj dio Hercegovine povezati s jadranskom obalom, Vlada Republike Hrvatske sa 13,3 miliona eura finansira izgradnju još jedne ceste na području Ravnog. Radi se o cesti Hutovo – Ravno koja će biti građena, praktično, uz historijsku trasu bivše željezničke pruge, uskotračne pruge „Ćiro“ koju je prije skoro 130 godina probila tadašnja Austro-Ugarska probila i napravila željeznicu od doline Neretve preko Hercegovine sve do Boke Kotorske.

Nova cesta

Ta putna komunikacija će voditi do spojnog mjesta na novu cestu Stolac - Neum, a rok za završetak tog projekta je kraj 2027. godine. Inače, hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je u ponedjeljak boravio u Mostaru, upravo je naglasio ulaganja u saobraćajnu i energetsku povezanost.

Čović i Plenković tokom posljednjeg susreta u Mostaru. Avaz

- Kao Vlada, kao država, u proteklih devet godina, znatno smo povećali sredstva za brojne projekte potpore u BiH, a taj iznos dolazi gotovo do pola milijarde eura – naglasio je Plenković.

Uz taj projekt, odnosno cestu koja će taj dio Hercegovine povezati s jadranskom obalom, Vlada Republike Hrvatske sa 13,3 miliona eura finansira izgradnju još jedne ceste na području Ravnog.

# RAVNO
# VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
# SLANO
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