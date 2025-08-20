Sarajevo i šestu večer festivala vrvi od turista: Kafići krcati, ljudi nasmijani

Glavni grad Bosne i Hercegovine i večeras je pun turista, ali i Sarajlija povodom 31. izdanja Sarajevo Film Festivala.

Nakon brojnih projekcija filmova, mnogi su odlučili predah pronaći u obližnjim ugostiteljskim objektima i počastiti se pićem.

Na ulicama je ekipa „Avaza“ zabilježila generacije svih uzrasta. Mnogi od ljudi koje smo zatekli na sarajevskim ulicama rado su pozirali pred našim fotoaparatom.

Nisu krili oduševljenje, osmijeh, niti dobru energiju.

Pogledajte šta je „Avazov“ fotoreporter zabilježio.