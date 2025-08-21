Lukač: Zabrinjavajuće je da u Skupštini Banje Luke sjede pojedinci koji predstavljaju građane samo kada im to odgovara

Veoma je zabrinjavajuće da i u klupama Skupštine grada Banja Luka sjede pojedinci koji predstavljaju građane samo onda kada njima to politički odgovara, rekao je odbornik SNSD-a Dragan Lukač.

- Kada se govori o opasnosti u koju je dovedena Republika Srpska i svi njeni građani, kada je važnije nego ikada da pokažemo jedinstvo, oni imaju preča posla. Možda neće Deklaracija usvojena u Banjoj Luci promijeniti tok aktuelne političke situacije, ali kada to cijela Republika Srpska uradi, uključujući i Banju Luku, imamo dobre šanse i šaljemo snažnu poruku - rekao je Lukač, komentirajući izjave iz opozicije da neće doći na sjednicu na kojoj će se raspravljati o Miloradu Dodiku.

Naveo je da šalju poruku u ime srpskog naroda i demokratije koja se ne smije ignorirati.

Kazao je da će već iduće sedmice u skupštinskoj sali raspravljati o lokalnim temama i najvažnijim tačkama za Grad.

- Sačuvat ćemo desetine miliona KM i ponuditi sistemska rješenja. Јedno za Gradski olimpijski bazen smo već ponudili danas. Zato pozivam gradonačelnika i njegove saradnike da se, umjesto populizmom, ovih dana bave osnivačkom dokumentacijom za Gradski olimpijski bazen. Kada postane javna ustanova, kako smo predložili, moći će sigurno nesmetano da funkcioniše - zaključio je Lukač.