Obavlja se ekshumacija nakon što su dvojica Srebreničana u potoku slučajno pronašli ljudski skelet

Nakon što su dvojica Srebreničana Alen Zukanović i Bego Ahmetović u četvrtak 14. augusta na lokaciji „Ružina voda“, odnosno Jelovački potok, općina Vlasenica, u namjeri da obiđu mjesto gdje je 1994. godine nestao Alenov otac Hajrudin, čije kosti ni do danas nisu pronađene i svih strahota koje je tri mjeseca nakon pada Srebrenice na ovom terenu doživio i preživio Bego Ahmetović, naišli na jednu ljudsku kost, potom čizmu i konačno na kompletan ljudski skelet o čemu su odmah obavijestili nadležne organe, danas je počela ekshumacija na toj lokaciji.

Poslije teksta objavljenog na portalu Dnevnog avaza i u printanom izdanju najtiražnije novine u BiH, već sljedećeg dana, predstavnici Instituta za traženje nestalih osoba BiH, obišli su ovaj teren i odmah su počele pripreme za ekshumaciju, koja je po naredbi Tužilaštva i Suda BiH, istražitelja i forenzičara Instituta uz asistenciju policije RS, počela danas (petak, 22.8) u 10 sati.

Portparolka Instituta za traženje nestalih osoba u BiH Emza Fazlić, za „Dnevni avaz“ izjavila je da za sada ne može dati više podataka o ekshumaciji, podataka o stradalim osobama, niti informaciju za koliko se osoba vrši ekshumacija. Zna se da će biti ekshumirano kompletno tijelo jedne osobe, koju su, pokrivenu lišćem, skoro na površini zemlje pronašli Alen Zukanović i Bego Ahmetović.