Marijo Marić za "Avaz" o kadrovskom deficitu: Brojka primljenih policijskih službenika za nepune dvije godine popet će se na 530

Svi komentari koji dolaze na račun MUP-a, pa i oni negativni najvećim dijelom su usmjereni prema nama iz razloga deficita policijskog kadra, a mi odgovaramo protuinformacijom da u biti, unatoč tome, MUP bilježi vrlo dobre rezultate. Kazao je ovo za „Dnevni avaz“ ministar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić nakon jučerašnje promocije 34 kadeta u čin mlađeg inspektora koja je održana u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru (AEPTM).

Rezultati rada

Iako se broj od 34 mlađa inspektora, kako je naveo, ne čini mnogo u odnosu na nedostajući broj policijskih službenika, situacija se, naglasio je, popravlja. Pojasnio je da će se konkursom za prijem njih 200, koji će uskoro biti raspisan, u nepune dvije godine brojka primljenih policijskih službenika popeti na gotovo 530.

- Malim koracima idemo prema naprijed i bilježimo rezultate što se tiče situacije u vezi s kadrovskom popunjenosti. Sve ovo će se izravno manifestirati na rezultate rada. Činjenica je dobijamo na kvantitetu, ali ono za čime vapimo jeste kvalitet. Stoga ćemo nastaviti ulagati i putem Policijske akademije u Sarajevu i ove Agencije u Mostaru na stručnim i specijalističkim usavršavanjima naših policijskih službenika - podvukao je Marić.

Značajan odlazak

Prema sistematizaciji radnih mjesta, ukupan broj policijskih službenika u MUP-u HNK je 962. U ovoj godini je planirano više od 160 odlazaka u penziju policijskih službenika, a značajan odlazak očekuje se i u prva dva mjeseca naredne godine, kada bi trebalo doći do zatišja.

- Ovaj kanton je značajno veliki, a pogotovo određena stanična područja treba pokriti na jedan mudar način - kazao je Marić.

Inače, opći uspjeh generacije koja je jučer promovirana je odličan, a kadetom generacije je proglašen Vlado Sedlarik.

Ovaj kanton je značajno veliki, a pogotovo određena stanična područja treba pokriti na jedan mudar način, kaže Marić.