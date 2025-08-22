Goražde: Obilježena 33. godišnjica pogibije Sinana Žuge i saboraca

U organizaciji Udruženja "Sinan Žuga i saborci" danas je obilježena 33. godišnjica pogibije ovog istinskog heroja Armije Republike BiH, komandira Osaničke čete i njegovih saboraca.

U znak sjećanja na 22. avgust 1992.godine, delegacije zakonodavne i izvršne vlasti BPK Goražde te boračkih udruženja položile su cvijeće na mezarja poginulih branilaca u Rešetnici i u Mjesnoj zajednici Osanica. Cvijeće je položeno i na spomen-obilježje izgrađeno na Osanici, čime je odata počast poginulim borcima koji su svoje živote dali za odbranu ovih prostora.

Najveći napad

Na današnji dan prije 33 godine dogodio se najveći napad na Goražde iz pravca Foče u mjestu Osanica, kada je više oklopnih vozila, tenkova i transportera pokušalo preći dva mosta na rijeci Osanci i osvojiti objekat škole koji je predstavljao strateško mjesto odbrane.

Akteri događaja podsjećaju da su u momentu napada Sinan i njegovi saborci bili u objektu pokušavajući spriječiti napad. Sinan je granatom uspio uništiti tenk koji je već došao do mosta, ali je svega nekoliko sekundi poslije poginuo. Svi njegovi saborci u tom trenutku bili su lakše ili teže ranjeni.

Najznačajnija linija odbrane

Udruženje koje nosi njegovo ime nastoji njegovati tekovine iz perioda agresije te prvenstveno mladim generacijama prenositi istinu o svemu što se dešavalo.

U udruženju naglašavaju da je pripadnik 1. Drinske udarne brigade i komandir Osaničke čete Sinan Žuga najzaslužniji što agresor ratne 1992. godine nije prošao osanički most niti zauzeo ključni bedem odbrane Goražda iz pravca Foče.

Podsjećaju da je u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu u rejonu Osanice poginulo 67 boraca, a više od 150 ih je ranjeno. Zahvaljujući njima, agresorske snage iz pravca Foče nikada nisu prešle most na Osanici, jednu od najznačajnijih linija odbrane Goražda.

Manifestacija u znak sjećanja na Sinana Žugu i saborce nastavlja se i u naredna dva dana, kada će na osaničkom igralištu biti održan malonogometni trunir za djecu uzrasta 15 godina, pod nazivom “Branioci Osanice”, u kojem će učešće uzeti FK Goražde, NK Azot, FK Libero i NK Kolina.

Takođe, u prostorijama MZ Osanica će biti upriličena i promocija knjige “Kad osvaneš sam” autora Emira Bektića.