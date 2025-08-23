Sastali se bivši i sadašnji predsjednici PDP-a: "Treba donositi odluke kojima se čuva stabilnost i postojanost RS"

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Predsjedništva PDP-a, Branislav Borenović, danas se sastao i razgovarao s Mladenom Ivanićem, počasnim predsjednikom PDP-a i bivšim članom Predsjedništva BiH, te Draškom Stanivukovićem, predsjednikom PDP-a i gradonačelnikom Banja Luke.

- Sa Mladenom i Draškom uvijek otvoreno, iskreno i sadržajno razgovaramo o svim izazovima, kojih u ovim složenim vremenima ima na pretek. Nas trojica čuvamo PDP-ove ključne vrijednosti – međusobno poštovanje, razumijevanje i uvažavanje – u kreiranju važnih političkih odluka - naveo je Borenović na mreži X.