Rekordi u Sarajevu: Tokom SFF-a 41.980 turista, zabilježeno 86.655 noćenja

Prema preliminarnim statističkim podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, u periodu od 14. do 23. augusta 2025. godine – uključujući dan prije i dan poslije održavanja 31. izdanja Sarajevo Film Festivala – Sarajevo je zabilježilo 41.980 gostiju, što predstavlja povećanje od 5,5 posto u odnosu na 2024. godinu, odnosno 22,9 posto u odnosu na 2023. godinu.

Ukupan broj ostvarenih noćenja iznosio je 86.655 što je 4 posto više nego lani i 12,8 posto više u poređenju s 2023. godinom.

U navedenom periodu najviše je bilo gastiju iz:

Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore ,Njemačke, Austrije, Italije, Švedske, Turske…

- Naglašavamo da navedeni podaci ne obuhvataju kompletan broj posjetilaca, jer je veliki broj gostiju iz dijaspore bio smješten kod porodice i prijatelja, ili u vlastitim stanovima, te nisu zvanično evidentirani. Također, zabilježena je visoka iskorištenost smještajnih kapaciteta u većim objektima, odnosno hotelima čija je popunjenost bila 97 posto, pokazuju rezervacije pred početak Festivala - naveli su.

Povećan broj letova ka Sarajevu, kao i bolja avio-povezanost, doprinijeli su većem broju turista iz različitih dijelova svijeta, a posebno je primjetan porast posjetilaca iz zemalja regiona. Mnogi građani BiH prisustvovali su jednodnevnim događajima, što je dodatno povećalo ukupnu posjećenost.

- Sarajevo Film Festival i ove godine potvrdio je svoj značaj ne samo kao kulturni, već i kao snažan turistički događaj, koji iz godine u godinu doprinosi rastu i promociji destinacije Sarajevo. Finalne podatke o turističkom prometu očekujemo početkom septembra - naglasio je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS.