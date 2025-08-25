Na današnji dan je zapaljena Vijećnica: U činu agresora izgorjelo oko 2 miliona knjiga

Simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda, Vijećnica, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. avgusta, prije 33 godina, granate ispaljene s agresorskih položaja prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela.

Vijećnica, koja je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bila Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) i koja je predstavljala okupljalište studenata i svih ljudi željnih znanja, izgorjela je tog 25. avgusta u samo nekoliko sati, a sa njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine.

Izgorjelo oko 80 posto bibliotečkog fonda

U požaru je izgorjelo skoro 80 posto bibliotečkog fonda, dva miliona knjiga, časopisa kao i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedoče historiji Bosne i Hercegovine.

Iako su građani i zaposlenici pokušali spasiti određeni dio fonda, požar koji je zahvatio Vijećnicu bilo je gotovo pa nemoguće kontrolirati, a dodatni problem predstavljala je i konstantna snajperska paljba s položaja Vojske RS na brdima oko Sarajeva.