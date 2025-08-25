Na današnji dan je zapaljena Vijećnica: U činu agresora izgorjelo oko 2 miliona knjiga

Simbol grada i jedan od najreprezentativnijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda, Vijećnica, za vrijeme opsade Sarajeva više puta je bila granatirana, a 25. avgusta, prije 33 godina, granate ispaljene s agresorskih položaja prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela.
Vijećnica, koja je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bila Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) i koja je predstavljala okupljalište studenata i svih ljudi željnih znanja, izgorjela je tog 25. avgusta u samo nekoliko sati, a sa njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine.
Izgorjelo oko 80 posto bibliotečkog fonda
U požaru je izgorjelo skoro 80 posto bibliotečkog fonda, dva miliona knjiga, časopisa kao i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedoče historiji Bosne i Hercegovine.
Iako su građani i zaposlenici pokušali spasiti određeni dio fonda, požar koji je zahvatio Vijećnicu bilo je gotovo pa nemoguće kontrolirati, a dodatni problem predstavljala je i konstantna snajperska paljba s položaja Vojske RS na brdima oko Sarajeva.
Upravo 25. avgust 1992. godine predstavljao je jedan od emotivno najtežih dana za sve stanovnike Sarajeva kao i za sve ljude kojima je Vijećnica predstavljala simbol grada i svojevrsni centar znanja.
Povodom godišnjice, pripremljen je prigodan program u okviru kojeg će biti upriličena video projekcija „U plamenu sjećanja“ koja na emotivan i dokumentaran način svjedoči o ratnom stradanju NUBBiH.
Obilježavanje godišnjice
U sklopu obilježavanja planirano je i uručenje zahvalnica pojedincima zaslužnim za podršku radu Biblioteke.
Također će biti otvorena i izložba pod nazivom „U plamenu sjećanja: iz novinskih članaka“, nastala u saradnji NUBBiH i „Infobiro“ digitalnog arhiva Mediacentra Sarajevo.
Posjetioci će imati priliku vidjeti probrane novinske članke koji hronološki prate priču o izgradnji Vijećnice, osnivanju tadašnje Narodne i univerzitetske biblioteke BiH, te njen cjelokupan put – od nastanka, preko ratnog stradanja, do današnjih dana i neprekidne borbe za opstanak.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ove godine obilježava i 80 godina postojanja – kao neosporiv svjedok i stub državnosti BiH, odupirući se svim izazovima, ostaje otvorena za građane i buduće generacije, saopćeno je iz te institucije.
Planirana su i obraćanja Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Jasne Duraković, federalne ministrice obrazovanja i nauke, Amre Rešidbegović, dugogodišnje pomoćnice direktora NUBBiH, a skupu bi se trebao obratiti i Džulijan Rajli, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.
Obilježavanje godišnjice se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.