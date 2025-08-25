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Zuhrić: Konakoviću, niko neće zaboraviti kako si molio Dodika po destilerijama da budeš ministar i kada si lobirao da se ne hapsi

Sad vas neće ljudi zvati samo izdajnicima, već korumpiranim, nesposobnim izdajnicima

Zuhrić i Konaković. Fena - Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

25.8.2025

Zastupnik DF-a u Skupštini KS Albin Zuhrić reagirao je na izjave predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića da priča o izdaji Trojke i političkim trgovinama polako jenjava, da su sve tiši kreatori tog "lažnog narativa, a vrijeme je donijelo istinu i dokaze na površinu".

Zuhrić kaže da ne jenjava priča, nego su ih ljudi već smjestili u kutiju izdaje.

- Neće niko zaboraviti kako si uveo Milorada u vlast, iako se mogla praviti bez njega, a zauzvrat molio po destilerijama da budeš ministar. Neće zaboraviti ni kako si lobirao da se Milorad ne hapsi prvih dana kad je raspisana potjernica. Neće zaboraviti ni tvoju borbu da se SNSD ostavi u vlasti čak i kad su ti partneri počeli to zagovarati. Ni kako si Nešića zvao najboljim ministrom kojeg imamo. A ni kako i danas ispunjavaš Čovićeve želje.

Na vaše izdaje se sada samo gomila vaš kriminal, o kojem se svaki dan priča više, vaše uništavanje budžeta, pad zaposlenosti, stranačko uhljebljivanje i nerad. Sad vas neće ljudi zvati samo izdajnicima, već korumpiranim, nesposobnim izdajnicima.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# ALBIN ZUHRIĆ
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