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UDAR PO DŽEPOVIMA GRAĐANA

Sve poskupljuje u Sarajevu: Bečarević poručuje da građani snose posljedice lošeg upravljanja

Zemljište za ukop poskupilo 327 posto

Almir Bečarević. društvene mreže

I. H.

25.8.2025

Predsjednik KVSBiH Almir Bečarević rekao je da se 2025. godina u Kantonu Sarajevo može nazvati godinom poskupljenja komunalnih usluga. 

Poskupljenja bez reformi

Kako ističe poskupljenje se provodi bez ikakvih reformi, a gubici se prebacuju na teret građana i privrede.

Cijena centralnog grijanja podignuta je za gotovo četri posto, kao i cijena vode za domaćinstva troše između pet i trideset kubika, poskupljenje iznosi trećinu ranijeg iznosa, a fiksni dio računa povećan je za više od 60 posto, kako navodi Bečarević.

Nove cijene

Kada je riječ o sektoru gasa, održavanje mjerno- regulacionih uređaja za domaćinstva skuplje je za 70 posto. Što se tiče javnog prevoza jedinična karta GRAS-a skuplja je za više od petine, a komercijalna karta za gotovo 18 posto.

Kada je riječ o uslugama Pokopa kako navodi Bečarević, i tu su poskupljenja, tako da naknada za korištenje grobnog mjesta je skuplja za skoro 80 posto, iskop groba također je podignut, dok je zemljište za ukop poskupilo 327 posto.

Nove cijene usvojene su i za tržnice i pijace. Građani Kantona Sarajeva suočili su se i sa povećanjem električne energije za 18 posto, a pojedini privatni vrtići su cijene svojih usluga podigli 10 posto.

- Umjesto da provodi reforme i restrukturiranje u kantonalnim preduzećima, vlast u KS pribjegava poskupljenjima i preko leđa građana smanjuje gubitke u poslovanju. Istovremeno, iz budžeta se izdvaja 100 miliona maraka subvencija, dok KJKP imaju više od 150 miliona nenaplaćenih potraživanja - poručio je Bečarević.

# ALMIR BEČAREVIĆ
# POSKUPLJENJE
# GRAĐANI
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