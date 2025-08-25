Sve poskupljuje u Sarajevu: Bečarević poručuje da građani snose posljedice lošeg upravljanja

Predsjednik KVSBiH Almir Bečarević rekao je da se 2025. godina u Kantonu Sarajevo može nazvati godinom poskupljenja komunalnih usluga.

Poskupljenja bez reformi

Kako ističe poskupljenje se provodi bez ikakvih reformi, a gubici se prebacuju na teret građana i privrede.

Cijena centralnog grijanja podignuta je za gotovo četri posto, kao i cijena vode za domaćinstva troše između pet i trideset kubika, poskupljenje iznosi trećinu ranijeg iznosa, a fiksni dio računa povećan je za više od 60 posto, kako navodi Bečarević.

Nove cijene

Kada je riječ o sektoru gasa, održavanje mjerno- regulacionih uređaja za domaćinstva skuplje je za 70 posto. Što se tiče javnog prevoza jedinična karta GRAS-a skuplja je za više od petine, a komercijalna karta za gotovo 18 posto.

Kada je riječ o uslugama Pokopa kako navodi Bečarević, i tu su poskupljenja, tako da naknada za korištenje grobnog mjesta je skuplja za skoro 80 posto, iskop groba također je podignut, dok je zemljište za ukop poskupilo 327 posto.

Nove cijene usvojene su i za tržnice i pijace. Građani Kantona Sarajeva suočili su se i sa povećanjem električne energije za 18 posto, a pojedini privatni vrtići su cijene svojih usluga podigli 10 posto.

- Umjesto da provodi reforme i restrukturiranje u kantonalnim preduzećima, vlast u KS pribjegava poskupljenjima i preko leđa građana smanjuje gubitke u poslovanju. Istovremeno, iz budžeta se izdvaja 100 miliona maraka subvencija, dok KJKP imaju više od 150 miliona nenaplaćenih potraživanja - poručio je Bečarević.