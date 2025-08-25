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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA SDS-A

Aleksandra Pandurević za "Avaz": Dodikova jedina politika je - poslije mene potop

Gospodina Minića sam smatrala ozbiljnim čovjekom i zaista ne mogu da ga razumijem

Pandurević: Problem je što uvlači institucije RS. Fena

M. Sm.

25.8.2025

Ulazimo u novi spiralu krize, s vrlo neizvjesnim ishodom u kojem RS može trpjeti vrlo ozbiljnu štetu, izjavila je za „Avaz“ članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević. Kako će izgledati finale političke krize, koja već jako dugo traje, u ovom momentu niko ne zna, ali ohrabren podrškom i zaključcima NSRS, bivši predsjednik RS Milorad Dodik nastavlja prkositi sudskim presudama, pa je posljednjom odlukom imenovao mandatara nove vlade.

- Jasno je da Milorad Dodik, koji je prihvatio presudu Suda BiH onog momenta kada je uputio zahtjev da svoju zatvorsku kaznu zamijeni novčanom, ovaj put odbacuje presudu i ulazi u avanturizam. I nije problem što se Dodik kocka svojom sudbinom, ulazi u konfrontacije i što sebi piše nove krivične prijave i otvara nove istrage. Problem je što uvlači institucije RS – kaže Pandurević.

Uvjerena je da će štetu na kraju osjetiti cijela RS.

- Gospodina Minića sam smatrala ozbiljnim čovjekom i zaista ne mogu da ga razumijem. Njega apsolutno niko neće prihvatiti kao premijera. Žrtve Milorada Dodika su svi građani RS i sama RS i očito je da je njegova jedina politika u ovom momentu: „Poslije mene potop“. On je spreman da, zajedno sa sobom i svojom političkom sudbinom, uništi i čitavu RS – ističe Pandurević.

 

# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# MILORAD DODIK
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