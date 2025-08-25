Salkić: Mural ratnom zločincu je uvreda za žrtve i krivično djelo

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da je veličanje ratnih zločinaca ne samo nemoralno i uvredljivo za žrtve, već i zakonom zabranjeno. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je u banjalučkom naselju Mejdan, u blizini narodne kuhinje "Mozaik prijateljstva“, osvanuo mural s likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Salkić je podsjetio da je pitanje veličanja ratnih zločinaca jasno definisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, te pozvao istražne organe da utvrde ko je odgovoran za postavljanje murala, ali i za njegovo neuklanjanje, s obzirom na to da je njegova izrada trajala više dana.

Zabranu veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nametnuo je visoki predstavnik Valentin Inzko 23. jula 2021. godine, koristeći 'bonske ovlasti'. Tom odlukom su donesene dopune Krivičnog zakona BiH, koje su objavljene u Službenom glasniku BiH i stupile na snagu 28. jula 2021. godine.

Prema izmjenama Zakona, veličanje osoba koje su pravosnažno osuđene za genocid, ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti – uključujući postavljanje murala, dodjeljivanje priznanja, imenovanje javnih objekata po njima – predstavlja krivično djelo i kažnjava se zatvorskom kaznom od najmanje tri godine.