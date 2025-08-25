Izetbegović odgovorio Konakoviću: Predsjednici velikih stranaka ne vode rasprave sa onima koji su evidentirani kao saradnici narkokartela

Bakir Izetbegović predsjednik SDA-a, oštro je odgovorio Elmedinu Konakoviću, predsjedniku NiP-a. Njegovu reakciju prenosimo u cjelosti:

"Elmedin Konaković me poziva da „izađem pred crtu" i "da pred kamerama raspravimo“.

Predsjednici velikih i ozbiljnih stranaka nigdje u svijetu ne vode rasprave jedan na jedan sa predsjednicima malih stranaka. Naročito to ne rade kada su predsjednici takvih stranaka evidentirani u EUROPOL-ovoj shemi kao saradnici narko-kartela, kada su opterećeni aferama o neregularnim diplomama i kada na sedmičnoj bazi gube presude zbog izrečenih kleveta.

Ja ću napraviti iznimku kada je u pitanju Elmedin Konaković, ali pod jednim uslovom. On će morati, kako sam to kaže, da zaista „izađe na crtu“, da ne gura druge ispred sebe. Morat će da se kandiduje za poziciju člana Predsjedništva BiH, onako kako sam to ja učinio prije par godina kada sam „na crtu“ izašao političkom klasteru od jedanaest domaćih stranaka i skoro toliko inostranih mentora i pokrovitelja. Time bi Konaković izborio pravo da raspravlja sa predsjednikom najjače političke stranke u Bosni i Hercegovini.

Vodićemo javnu debatu o bilo kojoj temi, u bilo kojem trajanju, na bilo kojem mediju – uključujući i one koji „rade onako kako politike Trojke od njih traže“. Ali, siguran sam, Konaković će izbjeći istinski „izlazak na crtu“, zaklonit će se iza nekog drugog, hrabrijeg. Ušutjet će se kao što se ušutio kada mu je koalicioni partner Milorad Dodik psovao genocid u Konjicu.

Do tada ću odgovoriti, i to samo ukratko i sažeto, na tvrdnju da su priče o izdajama i političkim trgovinama Trojke sa SNSD-om i HDZ-om „lažni narativ“. Spisak predaja i prodaja, dogovaranih po Dodikovim destilerijama i košarkaškim utakmicama, je predugačak. Zato ću podsjetiti samo na one najvažnije i najštetnije:

- Prihvaćena je suspenzija Ustava FBiH na štetu bošnjačkog naroda kako bi HDZ-u omogućili izbor "muslimanske reprezentacije" u Vladi FBiH

- Ministarstvo sigurnosti BiH predato SNSD-u

- Pozicije zamjenika direktora OSA-e, direktora Službe za poslove sa strancima BiH i direktora Agencije za lijekove BiH, čije preuzimanje SDA nije dozvolila u proteklom mandatu, predate SNSD-u

- Pristalo se u Bakincima na izmjene Izbornog zakona po želji HDZ-a i izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, u čemu ih je zatim spriječila administracija SAD-a

- Institut za mjeriteljstvo BiH predat SNSD-u. Ovim ustupkom omogućeno je finansijsko pogodovanje Dodikovim medijima.

- Ministarstvo finansija i trezora predato SNSD-u

- Uprava za indirektno oporezivanje BiH predata SNSD-u

- Izmijenjeni su koeficijenti za raspodjelu PDV-a na štetu FBiH, a u korist entiteta RS

- Pozicija sudije Ustavnog suda BiH predata HDZ-u

- Agencija za državnu službu BiH predata HDZ-u, a posljedice su jasno vidljive u promjenama etničke strukture uposlenih u institucijama u posljednje dvije godine

- JP Autoceste FBiH predate HDZ-u i na taj način kompletan sektor cestogradnje u FBiH prepušten toj stranci, sa svim posljedicama kojima svjedočimo

- Fond za zaštitu okoliša, koji je vodio Esad Humo, heroj odbrane Mostara, predat HDZ-u

- Pozicija člana Upravnog odbora FTV-a predata HDZ-u, imenovan Zoran Krešić, zagovornik obnove „Herceg-Bosne“

- Kontrola nad Nezavisnim odborom, koji je ključan za izbor direktora FUP-a, predata HDZ-u

- Konaković je branio poziciju SNSD-a ismijavajući inicijativu zastupnice Naše stranke za njihovom smjenom, nazivajući je "populističkom, destruktivnom i nedovoljno promišljenom". Promijenio je stav tek nakon prijetnje otkrivanjem tajne uloge NiP-a u čuvanju Dodika

- Pristalo se na prijedlog HDZ-a u vezi sa Južnom plinskom interkonekcijom, u čemu su ih zatim spriječili Klub SDA i Ambasada SAD-a

- 100 miliona KM isporučeno Dodiku za „kumovu zgradu“. Konakovićev glas u Vijeću ministara presudno utjecao na ovu odluku

- 30 miliona KM za digitalizaciju dodijeljeno firmama povezanim sa Miloradom Dodikom i hrvatskom obavještajnom službom SOA, da bi nakon sankcija Dodikovoj firmi sav novac proslijeđen u Zagreb, itd. itd.

Naveden je samo dio ustupaka kojima su Konaković i njegovi partneri iz Trojke platili svoje ministarske i premijerske fotelje. To, nažalost, nije „lažni narativ“ već istina kojoj je narod svjedočio i čije posljedice svakodnevno osjeća na vlastitoj koži - napisao je Izetbegović.