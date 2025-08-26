Zvizdić, Magazinović i Kojović ističu značaj Muzeja genocida tokom posjete Srebrenici

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, zajedno sa zastupnicima Sašom Magazinovićem i Predragom Kojovićem, danas su posjetili Memorijalni centar Potočari i Muzej genocida u Srebrenici i naglasili da Muzej postaje ključna tačka sjećanja i obrazovanja.

Zvizdić je rekao da je svaka posjeta Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari obilježena posebnim emocijama sjećanja na nevine žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Dodao je da otvaranje Muzeja genocida u Srebrenici predstavlja važan korak u očuvanju sjećanja i obrazovanju budućih generacija o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Zvizdić je istakao da su direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić i njegovi saradnici odgovorni za savremeni koncept centra, koji pruža autentičan uvid u patnju i omogućava posjetiocima, posebno mladima, da istražuju činjenice o genocidu na naučno utemeljen način.

– Muzej genocida će sigurno postati centar ne samo sjećanja i obilježavanja, već i obrazovanja i upozorenja, s ciljem da se ovakvi zločini nikada više ne ponove – rekao je Zvizdić, iskazujući podršku planovima koje Suljagić i njegov tim namjeravaju sprovesti u ovoj oblasti.

Magazinović je rekao da svaka posjeta Memorijalnom centru Potočari ostavlja dubok emotivni trag, podsjećajući posjetioce na tragediju koja se dogodila u julu 1995. godine. Muzej genocida, kao dio kompleksa, kako je dodao, izaziva snažne reakcije i poziva na razmišljanje o čovječnosti i kolektivnoj odgovornosti.

– Ono što je ovdje postignuto zaslužuje poštovanje i podršku. Snaga sjećanja koja se može osjetiti ovdje je impresivna, i zbog toga smo zahvalni direktoru Suljagiću, njegovom timu i svima koji na bilo koji način pomažu. Možda je ovo prilika da, pored zahvalnosti institucijama koje podržavaju Memorijalni centar, pošaljemo poruku drugima da se aktivno uključe u podršku ovom centru, bez čekanja formalnih poziva – dodao je Magazinović.

Kojović je rekao da se Memorijalni centar razvija u ozbiljan prostor za obrazovanje, istraživanje i upozorenje, te da mladi stručnjaci koji tamo rade doprinose naučno utemeljenom pristupu sjećanju na genocid.

– Direktor Suljagić i fantastični ljudi koje je okupio obavili su odličan posao i imaju jasnu viziju. Nadam se da ćemo im pomoći da ovo pretvore u ozbiljno mjesto proučavanja i platformu za slanje poruka da se ovakve stvari nikada, nikome više ne smiju dogoditi – rekao je Kojović.