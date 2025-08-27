Udruženje žrtava traži uklanjanje murala s likom ratnog zločinca Mladića u Bosanskoj Gradišci i Gacku

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je zahtjev komunalnim preduzećima u Bosanskoj Gradišci i Gacku da se uklone murali s likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Na području Bosanske Gradiške oslikan je mural s likom Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini.

- Javno isticanje i održavanje ovakvog murala predstavlja oblik glorifikacije ratnog zločinca i time direktno vrijeđa dostojanstvo žrtava i preživjelih, a povratnicima Bošnjacima stvara dodatni osjećaj nesigurnosti i straha. Takvi sadržaji su u suprotnosti s principima mira, zajedničkog života i poštovanja zakona. Podsjećamo da je donošenjem Zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, poznatog i kao Zakon o zabrani negiranja genocida, jasno propisano da je krivično djelo javno odobravati, poricati, grubo umanjivati ili pokušavati opravdati genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti – kazali su iz udruženja.

Dodao je da je članom Krivičnog zakona BiH zabranjeno veličanje osuđenih ratnih zločinaca.

S obzirom na navedeno, zahtijevaju od KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška da u okviru svojih nadležnosti hitno ukloni navedeni mural, te time doprinese očuvanju javnog reda, sigurnosti i poštivanju zakona Bosne i Hercegovine.

Također, mural s likom ratnog zločinca Ratka Mladića oslikan je i na području opštine Gacko.

- S obzirom na to, zahtijevamo da JP “Komus” a.d. Gacko, u okviru svojih nadležnosti, hitno ukloni pomenuti mural i time doprinese poštivanju zakona Bosne i Hercegovine, očuvanju javnog reda i sigurnosti svih građana - saopćeno je iz Udruženje žrtava i svjedoka genocida.