Ministar Šteta i ambasador Turske obišli radove na izgradnji pruge Ilidža-Hrasnica

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki danas su obišli radove na izgradnji tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.
Na gradilištu su, u prisustvu izvođača radova, održali sastanak tokom kojeg su razmijenili iskustva dosadašnjih saradnji turskih gradova i Sarajeva, posebno u oblasti javnog prevoza i realizacije infrastrukturnih projekata.
Ministar Šteta podsjetio je da je ovo prvo proširenje tramvajske pruge u Sarajevu u posljednjih 60 godina, te naglasio da je riječ o projektu koji su građani Hrasnice, Butmira, Sokolović Kolonije i Ilidže čekali decenijama.
Ambasador Akseki izrazio je zadovoljstvo viđenim radovima i čestitao ministru Šteti na realizaciji velikih projekata u saobraćaju, uključujući rekonstrukciju tramvajske pruge Ilidža – Baščaršija, nabavku novih tramvaja i trojelbusa, te rekonstrukciju trolejbuske mreže prema Vogošći.
Izvođač radova je konzorcij turskih kompanija Yapi Merkezi i Yapiray, koji je izabran na međunarodnom tenderu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Tokom posjete istaknuta je opredijeljenost za daljnje jačanje saradnje, uz podsjetnik da su Bosna i Hercegovina i Turska prijateljske države dugi niz godina, te da je veza turskih gradova i Sarajeva izuzetno jaka.