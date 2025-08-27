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DUGOOČEKIVANI PROJEKAT

Ministar Šteta i ambasador Turske obišli radove na izgradnji pruge Ilidža-Hrasnica

Izvođač radova je konzorcij turskih kompanija Yapi Merkezi i Yapiray, koji je izabran na međunarodnom tenderu Evropske banke za obnovu i razvoj

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki. Facebook

E. A.

27.8.2025

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki danas su obišli radove na izgradnji tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.

Na gradilištu su, u prisustvu izvođača radova, održali sastanak tokom kojeg su razmijenili iskustva dosadašnjih saradnji turskih gradova i Sarajeva, posebno u oblasti javnog prevoza i realizacije infrastrukturnih projekata.

Ministar Šteta podsjetio je da je ovo prvo proširenje tramvajske pruge u Sarajevu u posljednjih 60 godina, te naglasio da je riječ o projektu koji su građani Hrasnice, Butmira, Sokolović Kolonije i Ilidže čekali decenijama.

Ministar Šteta podsjetio je da je ovo prvo proširenje tramvajske pruge. Facebook

Ambasador Akseki izrazio je zadovoljstvo viđenim radovima i čestitao ministru Šteti na realizaciji velikih projekata u saobraćaju, uključujući rekonstrukciju tramvajske pruge Ilidža – Baščaršija, nabavku novih tramvaja i trojelbusa, te rekonstrukciju trolejbuske mreže prema Vogošći.

Izvođač radova je konzorcij turskih kompanija Yapi Merkezi i Yapiray, koji je izabran na međunarodnom tenderu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Tokom posjete istaknuta je opredijeljenost za daljnje jačanje saradnje, uz podsjetnik da su Bosna i Hercegovina i Turska prijateljske države dugi niz godina, te da je veza turskih gradova i Sarajeva izuzetno jaka.

# ADNAN ŠTETA
# PRUGA
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