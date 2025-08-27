Ministar Šteta i ambasador Turske obišli radove na izgradnji pruge Ilidža-Hrasnica

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Emin Akseki danas su obišli radove na izgradnji tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.

Na gradilištu su, u prisustvu izvođača radova, održali sastanak tokom kojeg su razmijenili iskustva dosadašnjih saradnji turskih gradova i Sarajeva, posebno u oblasti javnog prevoza i realizacije infrastrukturnih projekata.

Ministar Šteta podsjetio je da je ovo prvo proširenje tramvajske pruge u Sarajevu u posljednjih 60 godina, te naglasio da je riječ o projektu koji su građani Hrasnice, Butmira, Sokolović Kolonije i Ilidže čekali decenijama.