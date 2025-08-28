Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON ODLUKE CIK-A

Kovačević o prijevremenim izborima: Ove godine referendum, a naredne izbori

Republika Srpska će ove godine isključivo poručiti jedno veliko ne Šmitu, CIK-u i neustavnom pravosuđu, izjavio je Kovačević

Kovačević: RS će ove godine na referendum. Dejan Rakita / Pixsell

M. Až.

28.8.2025

Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Domu naroda Bosne i Hercegovine, komentarisao je odluku Centralne izborne komisije o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji su zakazani za 23. novembar ove godine.

Međutim, Kovačević je naglasio da njegova stranka ima drugačije planove:

- Kratko i jasno – RS će ove godine na referendum, a izbori su predviđeni za sljedeću godinu - poručio je Kovačević, dodavši:

- Republika Srpska će ove godine isključivo poručiti jedno veliko ne Šmitu, CIK-u i neustavnom pravosuđu, a poslije toga jedno veliko da za Republiku Srpsku.

Za organizaciju prijevremenih izbora u RS-u predviđeno je 6,4 miliona KM iz budžeta.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske već je "odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika RS" i donijela odluku o raspisivanju referenduma povodom pravosnažne presude bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. Referendum bi trebao biti održan 25. oktobra.

# SNSD
# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# CIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.