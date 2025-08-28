Kovačević o prijevremenim izborima: Ove godine referendum, a naredne izbori

Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Domu naroda Bosne i Hercegovine, komentarisao je odluku Centralne izborne komisije o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji su zakazani za 23. novembar ove godine.

Međutim, Kovačević je naglasio da njegova stranka ima drugačije planove:

- Kratko i jasno – RS će ove godine na referendum, a izbori su predviđeni za sljedeću godinu - poručio je Kovačević, dodavši:

- Republika Srpska će ove godine isključivo poručiti jedno veliko ne Šmitu, CIK-u i neustavnom pravosuđu, a poslije toga jedno veliko da za Republiku Srpsku.

Za organizaciju prijevremenih izbora u RS-u predviđeno je 6,4 miliona KM iz budžeta.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske već je "odbacila mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika RS" i donijela odluku o raspisivanju referenduma povodom pravosnažne presude bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. Referendum bi trebao biti održan 25. oktobra.