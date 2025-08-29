Đenana Buturović: 91. godišnjica rođenja prve dame bh. književne folkloristike

Na današnji dan 1934. godine, rođena je doktorica književnih nauka Đenana Buturović, bosanskohercegovačka književna historičarka, kulturna antropologinja i folkloristica. Bila je jedna od najznačajnijih akademskih ličnosti, prvo ime, prva dama naše književne folkloristike. Buturović je bila istaknuta proučavateljica usmene književnosti, muzejska savjetnica, načelnica Odjeljenja za etnologiju i direktorica Zemaljskog muzeja BiH, redovna profesorica usmene književnosti na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru te članica Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Dugogodišnja direktorica Zemaljskog muzeja BiH Funkciju direktorice Zemaljskog muzeja BiH obavljala je od 1996. do 2003. godine. Živjela je i radila u Sarajevu. Svoje naučne radove s područja usmene književnosti objavljivala je u brojnim bosanskohercegovačkim i stranim publikacijama. Najznačajnija djela Đenane Buturović su: „Studija o Hormannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama“ (1976), „Morići: Od stvarnosti do usmene predaje“ (1983), „Bosanskomuslimanska usmena epika“ (1992), „Usmena epika Bošnjaka“ (1995) i „Morići: Smisao sjećanja i pamćenja“ (2009). Preminula je u Sarajevu, 28. januara 2012. godine.

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836. godišnjica Povelje Kulina bana 1189. - Napisana Povelja Kulina bana, najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, ali i najstariji državni dokument svih južnoslavenskih naroda i država. Povelja Kulina bana je prvi poznati diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku, pa je njena vrijednost za bosansku srednjovjekovnu historiju nemjerljiva. To je prvi poznati dokument izdat od jednog bosanskog vladara vladaru, tj. knezu, druge države. Njen značaj ogleda se u dva područja: historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. Iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća. To su kroz historiju prešućivali i pokušavali osporiti razni historičari, geografi, politolozi iz nekih okolnih zemalja. Čak su neki uvrštavali Kulinovu povelju u spomenike vlastite nacionalno-jezičke historije, mada na njenom početku jasno stoji odrednica "(banь) bosьnьski". Također, u povelji se uočava da je Bosna već tada imala prijateljske odnose s Dubrovnikom, koji su se nastavili održavati kroz iduće vijekove, te da je bila razvijena i trgovina na cijeloj teritoriji tadašnje bosanske države. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči ova povelja jeste postojanje pisarske kancelarije na banovom dvoru, što dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu, a često se kultura (a ponekad i kulturni nivo) jednog naroda veže upravo za početke pismenosti kod tog naroda. Povelja Kulina bana očuvana je u tri primjerka u Dubrovniku. Dva primjerka se tamo nalaze i danas, a treći primjerak, ukraden u 19. stoljeću, danas se nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu u Rusiji. Mnogi smatraju da je to original među poznatim primjercima. BiH je uputila zahtjev za njeno vraćanje. Rusija je odbila zahtjev, jer smatra da Povelja Kulina bana, kao drugi dokument Slavena po starosti, jednako pripada i njihovoj historiji. 1434. - Rođen Janus Panonius (Pannonius), hrvatski i mađarski humanist, latinski pjesnik, diplomat, biskup Pečuha. Panoniusov književni rad, čitav na latinskom, obuhvata duže pjesme u heksametru (“Poemata” ili “Heroica”), elegije (“Elegiae”) u elegijskom distihu, epigrame (“Epigrammata”, više od 400) u raznovrsnim metrima rimske književnosti, prozne prijevode s grčkog, govore, pisma. Bavio se i astronomijom i astrologijom. 1632. - Engleski filozof Džon Lok (John Locke), jedan od utemeljitelja empirizma i liberalističke filozofije, rođen je na današnji dan. Osporavao je teoriju o urođenim idejama i principima i uspostavio načelo da nema ničeg u razumu što prethodno nije prošlo kroz čula i da sve ideje kojima razum operiše potječu iz iskustva. Kao politički filozof zalagao se za vjersku toleranciju i poštovanje mišljenja i opredjeljenja drugih, za ograničenje vladarske moći i zakonsku zaštitu individualnih prava i sloboda građana. Snažno je utjecao na kasnije filozofe, empiričare i teoretičare liberalnog društva i građanske države. Djela: "Ogled o ljudskom razumu", "Pisma o toleranciji", "Dvije rasprave o vladi", "Vaspitanje". 1862. - Rođen belgijski pisac flamanskog porijekla Moris Meterlink (Maurice Maeterlinck), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Djela: pozorišni komadi "Peleas i Melisanda", "Mona Vana", "Plava ptica", "Princeza Malen", djela filozofsko-lirske inspiracije "Mudrost i sudbina", "O smrti", "Život pčela", "Život mrava", zbirka pjesama "Topli staklenci".

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