Monstrum iz Foče Dragoljub Kunarac početkom naredne godine izlazi na slobodu

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT) odbio je zahtjev da se Dragoljubu Kunarcu skrate 97 dana kazne po njemačkom zakonodavstvu. Predsjednica Mehanizma, sutkinja Grasiela Gati Santana, naglasila je da domaći zakoni zemlje u kojoj osuđenik izdržava kaznu ne utiču na trajanje kazne iz Haškog tribunala.

Kunarac, bivši komandant specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, osuđen je 2002. godine na 28 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, uključujući sistematska silovanja, mučenja i zarobljavanje bošnjačkih žena i djevojaka u Foči, od kojih su neke imale samo 12 godina. Kaznu izdržava u Njemačkoj, a završava je 24. februara 2026.

U kaznu se uvrštava i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 1998. godine.