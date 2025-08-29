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RATNI ZLOČINAC

Monstrum iz Foče Dragoljub Kunarac početkom naredne godine izlazi na slobodu

Nakon odsluženja kazne, čeka ga proces u Bosni i Hercegovini

Dragoljub Kunarac: Izlazi na slobodu. ICTY

S. S.

29.8.2025

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT) odbio je zahtjev da se Dragoljubu Kunarcu skrate 97 dana kazne po njemačkom zakonodavstvu. Predsjednica Mehanizma, sutkinja Grasiela Gati Santana, naglasila je da domaći zakoni zemlje u kojoj osuđenik izdržava kaznu ne utiču na trajanje kazne iz Haškog tribunala.

Kunarac, bivši komandant specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, osuđen je 2002. godine na 28 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, uključujući sistematska silovanja, mučenja i zarobljavanje bošnjačkih žena i djevojaka u Foči, od kojih su neke imale samo 12 godina. Kaznu izdržava u Njemačkoj, a završava je 24. februara 2026.

U kaznu se uvrštava i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 1998. godine.

Nakon odsluženja kazne, čeka ga proces u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH optužilo ga je za zločine protiv čovječnosti iz 1992. godine u Foči, uključujući ubistva, mučenja, deportacije, paljenje kuća i pljačku. Sud BiH potvrdio je optužnicu 2019., a postupak je u fazi pripreme. Tužilaštvo planira izvesti 45 svjedoka i više od 200 materijalnih dokaza.

Pitanje nadležnosti – hoće li mu se suditi u BiH ili Njemačkoj – bit će riješeno nakon što Kunarac odsluži kaznu u Njemačkoj. Jasno je da će se on i nakon februara 2026. ponovo suočiti sa sudom zbog zločina počinjenih u Foči.

# DRAGOLJUB KUNARAC
# RATNI ZLOČIN
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